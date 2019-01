Naomi Osaka in Giappone a centro polemica per colore pelle

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka - out Giorgi : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

Australian Open 2019 - tabellone femminile : Halep elimina Venus - rimonta vincente di Naomi Osaka : Si completa il terzo turno del tabellone di singolare femminile agli Australian Open con gli otto match della parte alta: andiamo a scoprire tutti i risultati di giornata. La romena Simona Halep dopo aver sofferto nei primi due incontri elimina rapidamente la statunitense Venus Williams ed agli ottavi incrocerà l’altra Williams, Serena, che oggi ha passeggiato tranquillamente contro l’ucraina Dayana Yastremska, letteralmente dominata ...

Tennis - WTA Brisbane 2019 : Lesia Tsurenko sorprende Naomi Osaka - in finale sfiderà Karolina Pliskova : Sorprese a metà nel torneo WTA di Brisbane. Naomi Osaka, la giapponese vincitrice degli ultimi US Open, esce di scena per mano dell’ucraina Lesia Tsurenko, attualmente numero 27 del mondo e alla sua prima finale in questo Premier dopo aver già raggiunto la semifinale nel 2013. La Tsurenko sfiderà nell’ultimo atto Karolina Pliskova: la ceca, già vincitrice a Brisbane nel 2017, elimina con qualche brivido la croata Donna Vekic, che può ...

WTA Brisbane – Naomi Osaka agguanta la semifinale - ko in tre set Sevastova : Naomi Osaka vince e vola in semifinale al torneo WTA di Brisbane in Australia, la giapponese numero 5 al mondo ha battuto ai quarti Anastasija Sevastova Sul cemento del Tennyson Tennis Centre di Brisbane in Australia, si sta disputando uno dei primi tornei di stagione. Dopo i ko inattesi di Svitolina e Bertens, arriva al torneo WTA di Brisbane la vittoria di Naomi Osaka contro Anastasija Sevastova. La tennista giapponese, numero 5 della ...

WTA Brisbane – Tennis e animali! Strani incontri per Naomi Osaka : il koala è dolcissimo - ma il serpente… [GALLERY] : Impegnata nel WTA di Brisbane, Naomi Osaka ha fatto la conoscienza di alcuni animali tipici del luogo durante una simpatica ‘gita’ nella natura Come spesso accade a queste latitudini, i Tennisti impegnati nei primi tornei sul cemento australiano si ritagliano del tempo per dedicarsi a delle vere e proprie escursioni in mezzo alla natura. Naomi Osaka, impegnata nel WTA di Brisbane, ha fatto la conoscienza di due animali tipici ...

Chi ha subito il ‘trattamento più ingiusto del 2018’? Naomi Osaka è la prima delle sportive : Naomi Osaka è nelle zone alte di una particolare classifica: secondo il sondaggio di un’azienda britannica, la tennista nipponica è la sportiva che ha subito il ‘peggior trattamento del 2018’ L’azienda britannica Casino Online PlayOjo ha svolto un particolare sondaggio riguardante chi siano le persone più famose ad aver ricevuto ‘il peggior trattamento del 2018’. Dietro la premier britannica Theresa May, ...

Naomi Osaka applaude coach Bajin : “persona splendida e punto di riferimento - abbiamo un rapporto che…” : Naomi Osaka dà il merito della sua crescita a coach Sascha Bajin: la tennista giapponese esalta il lavoro del suo allenatore e il rapporto instauratosi fra i due Il 2018 è stato l’anno di Naomi Osaka. La giovane tennista giapponese ha avuto un’evoluzione pazzesca, risultando una delle migliori tenniste del circuito. Osaka ha mostrato un po’ del suo potenziale, portando il suo tennis ad un livello superiore che, in un ...