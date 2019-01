MotoGp | conclusa l’operazione di Jorge Lorenzo | il comunicato ufficiale della Honda

sportfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il dottor Mir ha ridotto la frattura allo scafoidemano sinistra di, infortunatosi durante un allenamento di cross Operazione, frattura ridotta e decorso post operatorio già cominciato.si è sottoposto questo pomeriggio ad intervento chirurgico, dopo il problema occorso allo scafoidemano sinistra durante un allenamento su una pista da cross. Il maiorchino si è recato a Peschiera per un controllo, per poi volare a Barcellona per farsi operare dal dottor Mir.L’operazione è avvenuta oggi intorno alle 14.40, come riferito dalnel quale si evince che il maiorchino salterà i test di Sepang: “ha subito la frattura dello scafoidemano sinistra durante un allenamento, il maiorchino si è sottoposto ad intervento chirurgico per ridurre la frattura. E’ stata inserita una ...