Moscovici | Da Di Maio frasi irresponsabili | Le provocazioni squalificano

Di Maio : «La Francia sfrutta l’Africa». Parigi convoca l’ambasciatrice italiana. Ira anche di Moscovici : Il vicepremier: «La Francia stampa il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i migranti a Marsiglia». La replica: «Parole ostili e senza motivo»

Scontro Francia-Italia - Moscovici : “Da Di Maio frasi irresponsabili - conflitto privo di senso” : Dopo la convocazione dell'ambasciatrice italiana al ministero degli Esteri francese, sullo Scontro diplomatico è intervenuto anche Pierre Moscovici: "La qualità delle relazioni tra la Francia e l'Italia è importante. Mi auguro che si possa presto superare questa fase conflittuale che trovo negativa e priva di senso. Le provocazioni di solito squalificano chi le fa"Continua a leggere

Moscovici a Di Maio - frasi irresponsabili : Basta guardare la storia, la geografia, la cultura e l'economia per vedere che questi due Paesi sono estremamente vicini".

Parigi convoca l'ambasciatore italiano"Da Di Maio osservazioni inaccettabili"Moscovici : parole da irresponsabile : Il Pd: "Qualcuno deve far capire a Di Maio che non è più un ragazzo che sta sui tetti di Montecitorio ma un vicepremier".

L'Ue si schiera con la Francia. Moscovici a Di Maio : "Parole irresponsabili" : Lo scontro tra Italia e Francia si allarga anche all'Europa. Il Vecchio Continente torna a dividersi sul tema migranti (le elezioni sono alle porte) e la Commissione Ue si schiera al fianco di Macron. Dopo le accuse di Luigi Di Maio a Parigi sulla "colonizzazione" dell'Africa a causa del franco CFA, Pierre Moscovici prende le parti dei connazionali e definisce le parole del vicepremier grillino "vuote e irresponsabili". Innanzitutto la cronaca ...

Pierre Moscovici demolisce Di Maio e Di Battista : "Frasi dal contenuto vuoto o irresponsabile" : Dovrebbe essere "europeisticamente" imparziale, ma ormai (come nel caso degli sconfinamenti della gendarmerie su suolo italiano) abbiamo capito come il commissario Ue Pierre Moscovici parteggi sempre e comunque per la Francia, soprattutto se può prendersela con les italiens. Così, non poteva certo t

Matteo Salvini Babbo Natale visita i bambini all'ospedale Buzzi di Milano : «Auguri a Di Maio e a Moscovici» : «A Di Maio dico auguri e grazie perché stiamo lavorando bene, andiamo assolutamente d'accordo». Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini in visita all'ospedale dei bambini Buzzi di Milano. Quanto ...

Pierre Moscovici : "Lavoro giorno e notte per evitare sanzioni all'Italia". Di Maio ribadisce - misure chiave non slittano : Un lavoro costante, "giorno e notte", per evitare la procedura di infrazione contro l'Italia. È un Pierre Moscovici fiducioso quello che parla all'emittente francese Rtl: "Stiamo lavorando intensamente nell'ambito di un dialogo costruttivo per fare in modo che l'Italia, che può condurre le politiche che vuole, non sta a me discutere la legittimità delle sue politiche, lo faccia nel rispetto delle regole".La Francia ...

Manovra - Moscovici - Ue - : "Possibile accordo con Italia". Di Maio : "Quota 100 a febbraio - reddito a marzo" : ROMA - Pierre Moscovici è impegnato 'per evitare la procedura di infrazione all'Italia per la sua legge di Bilancio. Sto lavorando per garantire che l'italia non sia punita, e sono fiducioso', ha ...

La Manovra cambia ancora - Ue concede più tempo - Moscovici "fiducioso" - Di Maio smentisce tagli : Giudizio Ue verso rinvio, l'accordo ancora non c'è Dopo l'accordo nella maggioranza, dopo un vertice maratona a palazzo Chigi, il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , ha inviato all'Ue un nuovo ...

Manovra - per Di Maio vale 33 miliardi : Moscovici si lamenta - ma poi ritratta : Luigi Di Maio afferma che la Manovra ha un valore molto alto: a suo dire oscillerebbe tra i 30 e i 33 miliardi. Inoltre garantisce che, pur passando dal 2,4 al 2,04 di deficit, saranno comunque rispettate tutte le promesse principali. Nonostante questo, nella giornata di ieri, il commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, aveva detto che c'era ancora molto da fare, ma poi ha ritrattato affermando che lo sforzo fatto dall'Italia ...

Sul Fatto del 14 dicembre : Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B” : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...