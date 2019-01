' Morata all' Atletico | quasi fatta | l' agente è al Wanda Metropolitano'

Calciomercato Chelsea - addio Morata : è a un passo dall'Atletico Madrid : Il futuro di Alvaro Morata parla spagnolo: l'attaccante del Chelsea è infatti a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell' Atletico Madrid . I Blues hanno aperto nelle ultime ore al passaggio in ...

Calciomercato - Morata ad un passo dall’Atletico : il Chelsea vicinissimo ad Higuain e si innesca il valzer : Morata potrebbe innescare un valzer delle punte destinato ad animare questi giorni di Calciomercato, tanti club coinvolti, anche Milan e Genoa Il Calciomercato si accende e Morata potrebbe avviare un valzer delle punte che potrebbe toccare diversi campionati. L’attaccante ex Juventus è infatti ad un passo dalla firma con l’Atletico Madrid, proprio lui, ex merengues. Qualora Morata dovesse firmare con i Colchoneros, il Chelsea ...

Fabregas non crede a Morata : è sfida tra i due calciatori spagnoli - lanciata la ‘Egg Challenge’ [VIDEO] : Alvaro Morata e Fabregas protagonisti di una simpaticissima sfida a colpi di uova: chi dei due vincerà? Alvaro Morata e Fabregas dividono il web: i due calciatori spagnoli, compagni di squadra fino a pochi giorni fa nel Chelsea, hanno lanciato una nuova sfida, con protagonista un… uovo. Il giovane 26enne, marito della fashion blogger italiana Alice Campello, ha spiegato al suo connazionale che lanciando un uovo crudo in aria e ...

Dalla Spagna : «Morata pronto a ridursi l'ingaggio per l'Atletico Madrid» : MADRID - Proseguono le indiscrezioni sul futuro di Alvaro Morata. Tante le pretendenti per l'attaccante iberico destinato a lasciare il Chelsea a gennaio in un intreccio di mercato legato al possibile ...

Scambio Higuain-Morata - l’allenatore Fabio Capello ha le idee chiare : Scambio Higuain-Morata – “Morata è un giocatore diverso da Gonzalo. Il problema del Milan è che non è tanto dentro l’area di rigore, se Higuain è così svogliato in campo non va bene per il Milan ma l’Higuain determinato in campo fa la differenza rispetto a Morata”. Sono le importanti dichiarazioni di Fabio Capello, l’allenatore ha affrontato l’argomento del possibile Scambio Higuain-Morata. ...

Falcao vicino all'addio - Monaco su Morata : ANSA, - ROMA, 10 GEN - L'avventura di Radamel Falcao nel Principato di Monaco sembra essere ai titoli di coda. Il centravanti colombiano, secondo quanto pubblica France Football, sta valutando la ...

Chelsea - Zola : "Morata si abitui alle pressioni - è il nostro numero 9" : Alvaro Morata, AFP Gianfranco Zola striglia Alvaro Morata. Il vice di Maurizio Sarri al Chelsea, prova a scuotere l'ex attaccante della Juventus che con la maglia dei Blues ha fatto vedere solo a ...

Zola a Morata - si abitui alle pressioni : ANSA, - ROMA, 5 GEN - "Deve abituarsi alle pressioni, è il nostro centravanti e dal 9 del Chelsea tutti si aspettano sempre tanto. Gioca nel Chelsea, non nel Southampton o nel Brighton, con tutto il ...

Calciomercato Milan - Zola striglia Morata. Rossoneri alla finestra : Calciomercato Milan, MORATA strigliaTO A LONDRA- L’esperienza londinese di Alvaro Morata non sta andando certamente secondo le aspettative iniziali. L’attaccante spagnolo in maglia Chelsea non è riuscito quasi mai a esprimersi ai suoi livelli durante l’anno e mezzo di militanza in Premier League, e nemmeno con Maurizio Sarri l’ex Juventus e Real Madrid è stato […] L'articolo Calciomercato Milan, Zola striglia ...

Milan - dall’Inghilterra sono sicuri : “ai dettagli lo scambio Morata-Higuain” : Arriva una notizia importante direttamente dall’Inghilterra: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. sono le ultime novità riportate da il “Sun”, l’operazione sta per essere definita ed accontenta tutti. Nel dettaglio l’attaccante spagnolo è in cerca di rilancio considerando le difficoltà incontrate in Premier League, le ultime partite in panchina hanno praticamente sancito l’addio ...

