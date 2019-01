Monza | tassista travolto e ucciso | il video dello schianto

Monza : un arresto per tassista travolto e ucciso per soccorrere feriti : Milano, 21 gen. (AdnKronos) - La Polizia stradale ha arrestato un giovane per fuga ed omissione di soccorso. Il ragazzo è accusato di essere responsabile del sinistro stradale avvenuto lo scorso 13 gennaio lungo la strada provinciale Milano Meda nel Comune di Cesano Maderno, all'altezza dello svinco