Mondo TV - accordo di licenza per diritti publishing di Sissi in Germania : Novità importanti per Mondo TV : la società tedesca Blue Ocean Entertainment AG ha acquistato una licenza per i diritti di pubblicazione di una rivista dedicata a Sissi, la Giovane Imperatrice, ...

Panini sbarca nel Mondo degli eSports! Accordo con i compLexity per produrre contenuti innovativi : Panini America ha deciso di fare il grande salto. Da sempre impegnata nella produzione di carte da collezionare per sport tradizionali, l’azienda di origine italiana si è lanciata nel settore esport, ormai in crescita rapidissima. L’Accordo è stato stretto con i compLexity Gaming: squadra americana che compete su più titoli, il cui proprietario detiene anche i Dallas Cowboys (squadra di NFL). Costruire un ponte tra sport ed eSport Il compito di ...

Al via Green Social Work : l'Accordo Territoriale di Genere che promuove la partecipazione delle donne al Mondo del lavoro - la presentazione ... : Nel settore agricolo tale dinamica è ancora più importante e significativa, essendo un segmento cruciale per l'economia, ma anche particolarmente delicato sotto il profilo della tutela dei diritti ...

Il Mondo sta rispettando l’accordo di Parigi sul clima? : Impianti per le energie rinnovabili a Werder, Germania. (Sean Gallup/Getty Images) Il sistema energetico mondiale cambia faccia a velocità sostenuta, ma il raggiungimento degli obiettivi per il contenimento delle emissioni di gas che alterano il clima mondiale, quello previsto dall’accordo di Parigi del 2015 – in cui i 55 paesi partecipanti avevano stabilito di contenere il global warming “ben al di sotto dei 2 gradi centigradi”, impegnandosi ...