Milano-Meda | arrestato il pirata che ha causato l' incidente in cui è morto il tassista

Incidente sulla Milano-Meda - un video mostra il momento dello schianto. Preso il pirata : Il pirata della strada, 26 anni, è stato rintracciato e arrestato. In seguito all’Incidente è morto un tassista

Tassista travolto e ucciso sulla Milano-Meda : fermato il pirata che ha causato il primo incidente : E' un 26enne accusato di "omissione di soccorso". Dopo lo schianto Fumagalli si fermò per aiutare ma fu travolto da un'altra auto

Ad Albiate il funerale del tassista eroe della Milano-Meda - il sacerdote : «Tragedia che lascia sgomenti» : Durante l'omelia don Renato Aldeghi ha parlato di: «un'ingiustizia inaccettabile». Tanti i colleghi tassisti presenti insieme agli amici della leva 1971 e gli amici motociclisti, altra passione di ...

Tassista scende a soccorrere coppia ferita in incidente : travolto e ucciso sulla superstrada Milano-Meda : Una morte assurda, causata da una condotta altrettanto assurda da parte di un automobilista che ha causato un incidente e poi ha pensato bene di andarsene. I feriti se la caveranno, ma a perdere la vita purtroppo è stato un taxista che si era fermato per soccorrerli, travolto e ucciso da un'altra auto che, nonostante la breve coda che si era formata e il giubbotto giallo indossato dall'uomo, non l'ha visto.E' accaduto la scorsa notte tra ...

Grave incidente nella notte sulla Milano-Meda - un morto e tre feriti : Cesano Maderno , Monza Brianza, , 13 gennaio 2019 - Un Grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla superstrada Milano-Meda , il cui bilancio è di un morto e tre feriti. È accaduto ...

Incidente sulla Milano-Meda : tassista travolto e ucciso mentre cerca di aiutare i feriti : Un primo schianto alle 3 di notte, poi l'arrivo del taxi: l'uomo è sceso per prestare soccorso ma è stato colpito da una terza auto

