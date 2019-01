Milan | Cutrone per l' assalto alla Champions Prandelli | ipotesi difesa a 4

Genoa-Milan - le probabili formazioni : Gattuso si affida a Cutrone : GENOA MILAN probabili formazioni – Una sfida importantissima quella che si giocherà al Ferraris di Genova tra Genoa e Milan. I rossoneri sono obbligati a portare a casa i 3 punti che consentirebbero, grazie alla sconfitta della Lazio contro il Napoli, di volare al 4o posto in classifica. Senza Piatek da una parte, e senza Higuain […] L'articolo Genoa-Milan, le probabili formazioni: Gattuso si affida a Cutrone proviene da Serie A News ...

Milan - arriva Piatek. Cutrone pronto a "fare fuori" anche lui : Kalinic, André Silva, Higuain: il prossimo nome sulla lista di Patrick Cutrone sarà quello di Krzysztof Piatek. Il polacco fa un passo in avanti verso il Milan dove si giocherà il futuro con la complicata concorrenza del baby rossonero. Ieri - venerdì, «piatek» in polacco - l' incontro in centro a M

Milan - se non c'era Gattuso rimanevi senza allenatore. Ora Cutrone titolare! : ... chi merita di continuare a difenderne i colori è chi dimostra di comprendere la grandezza della squadra che sta rappresentando, in Italia e nel mondo: Gattuso e Cutrone. @AleDigio89

Juve-Milan : Can-Conti - sospetto di rigore. E quel fuorigioco di Cutrone... : Al 33' del primo tempo, frettoloso , e dubbio, lo sbandieramento su Cutrone lanciato in porta sulla sinistra, Alex Sandro al centro del campo sembra tenerlo in linea: il primo assistente Preti avrebbe ...

Supercoppa Juventus-Milan 1-0 : Ronaldo decide - traversa Cutrone : Solo 20' per Higuain, al centro dell'intreccio di mercato con il Chelsea e presunto febbricitante. Rossoneri in 10 dal 73', espulso Kessie. Conti invoca un rigore all'87'

Milan - Gattuso : "Perché non aspettare il Var sul fuorigioco di Cutrone?" : un Rino Gattuso amaro quello che si presenta davanti ai microfoni dopo il k.o. in Supercoppa contro la Juve. Il suo Milan non ha demeritato e il tecnico fa "grandi complimenti alla squadra". La ...

Juventus-Milan - le pagelle : Cristiano Ronaldo decide - Cutrone sempre in movimento : JUVENTUS: Szczesny 6 Prima uscita a vuoto su corner, si riscatta a fine primo tempo bloccando in due tempi una rasoiata pericolosissima di Calhanoglu. Cancelo 5,5 Alterna meraviglie offensive a ...

Live Juventus-Milan 0-0 Cutrone titolare - Higuain in panca : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - tutto è pronto:...

Juventus-Milan 0-0 La Diretta Cutrone titolare - Higuain in panchina : Dopo le polemiche sulla scelta di giocare a Gedda e la vicenda Higuain, Juventus e Milan si sfidano per aggiudicarsi la Supercoppa italiana. SEGUI LA DIRETTA - tutto è pronto:...

Supercoppa - Juventus-Milan : tocca a Cutrone - c'è Douglas Costa LIVE : Supercoppa 2019, Juventus-Milan: cronaca e risultato MilanLIVE.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: ...

Milan. Gonzalo Higuain in panchina - Patrick Cutrone dal 1' : E’ addio? Gonzalo Higuain è destinato alla panchina nelle fila del Milan, con Patrick Cutrone dal 1′. Dopo il mistero

Supercoppa - Juve-Milan : Higuain in panchina - c'è Cutrone; ballottaggio Bernardeschi-Douglas Costa : Juventus e Milan stanno raggiungendo lo stadio King Abdullah di Gedda, teatro della Supercoppa. Le ultime notizie parlano di un Gonzalo Higuain destinato alla panchina tra i rossoneri, con Patrick ...

Juventus Milan - Higuain va in panchina : titolare Cutrone : Juventus Milan, Higuain non parte titolare. Supercoppa e fuga? – I timori delle ore immediatamente precedenti la finale contro la Juventus sono stati confermati. Gonzalo Higuain non farà parte della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus o, almeno, non ne farà parte dal primo minuto. Nella tarda mattinata di oggi si è insinuato il […] L'articolo Juventus Milan, Higuain va in panchina: titolare Cutrone proviene da Serie A ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan : Cutrone titolare - Higuain va in panchina : Supercoppa Italiana, Juventus-Milan vedrà Cutrone scendere in campo dal primo minuto in quel di Gedda: Higuain in panchina Supercoppa Italiana, Juventus-Milan è alle porte. Dopo giorni di parole e polemiche, è giunto il momento di scendere in campo a Gedda e fare sul serio. Il Milan dovrà farlo senza il proprio centravanti titolare Gonzalo Higuain, alle prese con la febbre oltre che con le voci di calciomercato che lo vorrebbero ad un ...