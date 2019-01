Migranti,Fico:accoglienza fondamentale

: No, caro Fico: per i migranti morti nel Mediterraneo è colpa vostra, non 'di tutti noi' - fanpage : No, caro Fico: per i migranti morti nel Mediterraneo è colpa vostra, non 'di tutti noi' - fabiocaninoreal : No, caro Fico: per i migranti morti nel Mediterraneo è colpa vostra e di chi vi ha votato , non “di tutti noi”!!! - Agenzia_Italia : #Migranti, Fico: 'Accoglienza vuol dire crescita, sicurezza e benessere' -

"Come terza carica dello Stato vi dico che l'. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti, ci dobbiamo sentire coinvolti". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputatiparlando con i giornalisti a margine di una visita al parco di Capodimonte, a Napoli. "Dobbiamo riuscire a fare un nuovo progetto per il Mediterraneo, va bene anche il piano di investimenti per l'Africa ma deve essere chiaro e trasparente", ha aggiunto.(Di lunedì 21 gennaio 2019)