Migranti | Volontari Treviso | con Decreto Sicurezza a rischio nostri sforzi 2

I valdesi volontari al confine Italia-Francia : "Sui Migranti le violenze della gendarmerie e i muri del Decreto Salvini" : Rincorso dai cani sguinzagliati dalla gendarmerie, ha passato la notte, con le temperature che possono scendere fino a meno dodici gradi, nascosto nella neve. I piedi non gli verranno amputati, ma i medici dicono che per tornare a camminare ci vorrà tempo. Ha quindici anni. Cinque in meno del ventenne che ha raccontato di essere stato inseguito dalla polizia francese in motoslitta, portato in caserma e derubato del denaro. Entrambi ...