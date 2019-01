Migranti | Libia il pase africano in mano alle milizie e quegli impegni difficili da

Salvati in extremis i cento Migranti su un barcone in avaria : la Libia ha inviato una nave dopo la richiesta italiana : Drammatici appelli al soccorso. E' dovuto intervenire il governo italiano per fare in modo che le autorità libiche inviassero una nave mercantile

Migranti - barcone con 100 persone soccorso da mercantile : ora verso la Libia : Stanno viaggiando verso Misurata i 100 Migranti che erano su barcone in avaria a 50 miglia dalle coste libiche. Poco dopo la mezzanotte è terminato il trasbordo sul mercantile inviato da Tripoli in loro soccorso. Si tratta del argo Lady Sharm, battente bandiera della Sierra Leone. Le persone – tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti – sono state in balia del mare e del freddo per ore. Ore ...

Soccorsi da un cargo della Sierra Leone i 100 Migranti alla deriva. Torneranno in Libia : In balia del mare per ore e solo in nottata Soccorsi da un cargo inviato dalla Libia, dove Torneranno. Si è rischiata ieri una nuova strage in quel Mediterraneo che continua ad essere un cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - hanno atteso l’aiuto su un barcone in avaria ...

Migranti - il dossier di Human Rights Watch 'Libia un inferno senza uscita' : 'Un inferno senza uscita'. Questa è la condizione dei Migranti in Libia. La stessa che si troveranno a vivere di nuovo anche i cento salvati la scorsa notte , dopo un soccorso lanciato solo per le ...

Migranti - il dossier di Human Rights Watch : "Libia un inferno senza uscita" : La denuncia dell'associazione: "Lì abusi e terrore che proprio le politiche dell’Italia e dell’Ue hanno contribuito a creare”

