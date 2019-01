Migranti | Libia ed Europa | la guerra infinita tra Macron e l' Italia

Libia : Hrw - un incubo centri per Migranti : ANSA, - ROMA, 21 GEN - La situazione nei centri di detenzione per migranti in Libia è "un incubo" ed è ora che Italia e Unione europea, le cui politiche "hanno contribuito a creare un ciclo di estremo ...

Migranti : Tareke Bhrane a Toninelli - in Libia non c'è legge ma solo torture : Palermo, 21 gen. (AdnKronos) - "Era il luglio del 2005. Dopo 4 giorni in mare eravamo in 268 persone in una barca di 20 metri. La metà erano donne, bambini e neonati. Arrivata la guardia costiera maltese senza neanche guardarci in faccia, ci hanno respinto perché, secondo loro, rientrava nella conve

Migranti - Civati : “Illegale riportare indietro le 100 persone salvate - Libia è luogo insicuro” : Giuseppe Civati e Andrea Maestri denunciano la violazione dei diritti umani: "I Migranti riportati in Libia su impulso del governo italiano sono una pagina nera per il nostro paese e per l’Europa, culla dei diritti umani. Si tratta di una violazione del divieto di refoulement, ma anche del diritto di asilo garantito dall’art. 10 della Costituzione".Continua a leggere

Human Right sui 100 Migranti salvati dalla Libia : andata e ritorno per l'Inferno : Partiti sabato a bordo di un gommone sono stati recuperati da un mercantile della Sierra Leone inviato dalla Guardia Costiera libica. La situazione si è sbloccata dopo l'intervento di Conte

Le navi delle ong influiscono sulle partenze di Migranti dalla Libia? : Le navi che soccorrono migranti nel Mediterraneo centrale sono un “pull factor”, un fattore di attrazione perché la loro semplice presenza nelle acque internazionali incentiva i trafficanti di esseri umani a mettere in mare le imbarcazioni cariche di migranti: è questa una delle accuse più radicate e più di successo contro le navi umanitarie che dal 2015 hanno partecipato alle missioni di soccorso nel Mediterraneo. Un’accusa che tra l’altro ...

Conte chiama i servizi segreti E la Libia salva i Migranti : Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it è intervenuto personalmente il premier Giuseppe Conte tramite intelligence per sollecitare l’intervento della Guardia costiera Segui su affaritaliani.it

Viminale - sani e salvi i 393 Migranti recuperati in Libia - diminuiscono gli sbarchi da gennaio scorso : Tutti sani e salvi, e riportati indietro, i 393 migranti recuperati dalla Guardia Costiera libica nella giornata di ieri. Lo fa sapere il Viminale. In particolare, 143 sono stati riportati a Tripoli. 144 a Misurata, 106 ad al-Khoms. "La collaborazione funziona, gli scafisti, i trafficanti e i mafiosi devono capire che i loro affari sono finiti. Meno partenze, meno morti, la nostra linea non cambia", commenta il ministro dell'Interno Matteo ...

