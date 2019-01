Migranti | il rapporto dell' Oms | Basta falsi miti | non portano malattie

"Sui Migranti falsi miti - non portano malattie". Il rapporto dell'Oms : Quello che 'i migranti portano le malattie' è un falso mito, mentre è forte il rischio che la loro salute peggiori una volta arrivati nei paesi di destinazione a causa delle cattive condizioni in cui vivono. Altro falso mito è che siano sempre più numerosi, mentre nei 54 paesi compresi nell'area dell'Oms -Europa sono appena il 10% della popolazione.È quanto evidenzia il primo rapporto dell'Organizzazione ...

Rapporto Unesco - l'integrazione dei bambini Migranti passa per la scuola : Il Rapporto Mondiale di Monitoraggio dell'educazione 2019 (Global Education Monitoring Report o Gem report) dell'Unesco su migrazioni e spostamenti forzati mostra che i migranti rappresentano il 18% degli studenti nei paesi ad alto reddito, rispetto al 15% nella metà degli anni 2000. Ora sono 36 milioni, equivalenti a tutta la popolazione in età scolare in Europa. In base agli attuali livelli, la percentuale potrebbe salire al 22% ...