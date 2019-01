Migranti | Fico | “Da terza carico dello Stato dico che la morte di 117 persone in mare è

Migranti - Fico pesta il governo : "Prima di tutto salvate le vite" : "Il punto è che siamo una Repubblica democratica che si fonda sul concetto di accoglienza, che è un valore sempre. In ogni epoca e ogni tempo". A pochi giorni dalla presa di posizione contro la linea dura del governo in tema di immigrazione clandestina, il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a criticare l'esecutivo sulla chiusura dei porti. "Ci sono principi e valori che vanno oltre le leggi scritte, che sono quelli dell'accoglienza ...

Migranti - Fico : accoglienza fondamentale : 15.20 "Come terza carica dello Stato vi dico che l'accoglienza è fondamentale. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti, ci dobbiamo sentire coinvolti". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Fico parlando con i giornalisti a margine di una visita al parco di Capodimonte, a Napoli. "Dobbiamo riuscire a fare un nuovo progetto per il Mediterraneo, va bene anche il piano di investimenti per ...

Migranti - Fico : 'L'accoglienza è fondamentale - dobbiamo fare di più' : "Come terza carica dello Stato vi dico che l'accoglienza è fondamentale. Ogni volta che muore una persona nel Mediterraneo, così come in altre parti del mondo, ci dobbiamo sentire coinvolti". Lo ha detto il presidente della Camera dei deputati Roberto Fico all'indomani del salvataggio in extremis di un barcone in avaria. "dobbiamo fare un nuovo ...

No - caro Fico : per i Migranti morti nel Mediterraneo è colpa vostra - non “di tutti noi” : Scrive il presidente Fico, dopo l'ennesima tragedia nel Mediterraneo: «Dolore , rabbia e tristezza. Salvare vite umane è quello che fa una società sana. Se non ci riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi». E invece il terribile fallimento è tutto loro, alleati servili della peggiore propaganda anti immigratoria degli ultimi anni.Continua a leggere

Migranti - altro barcone in difficoltà in acque libiche : in 100 a bordo - si temono morti. Alarm Phone : “Malta verrà da noi” : Un altro barcone con 100 persone a bordo è stato segnalato questa mattina da Alarm Phone, il sistema di allerta telefonico utilizzato per segnalare imbarcazioni in difficoltà, a 60 miglia al largo delle coste di Misurata, in Libia. Il natante, che inizialmente non aveva chiesto aiuto, starebbe ora imbarcando acqua con le persone nel panico. A bordo, secondo quanto segnalato, potrebbero esserci morti, tra cui forse anche un bambino. “Alle ...

Strage Migranti - Roberto Fico : “Una società sana salva vite umane - noi abbiamo fallito” : Durissima presa di posizione del presidente della Camera ed esponente di spicco del MoVimento 5 Stelle Roberto Fico dopo la tragedia al largo della Libia. E anche la Presidente del Senato Casellati attacca: "Il Mediterraneo non può diventare una fossa comune". Ma il governo italiano non recede dalla linea del disimpegno.Continua a leggere

Migranti - Fico commenta : 'Salvare vite umane è quello che fa una società sana' : Le tragiche vicende delle ultime ore nelle acque del Mediterraneo riaprono il dibattito e le relative polemiche sulla gestione dei Migranti e dei flussi migratori. Il bilancio di questo fine settimana è allarmante: sono circa 170 le persone morte negli ultimi due giorni nelle acque di fronte a Libia e Marocco in due differenti naufragi. Il Ministro degli Interni Matteo Salvini è stato chiaro nel ribadire che questi fatti tragici sia possibile ...

Migranti - Fico ora accusa : "Una società sana salva vite" : In un momento difficile per il governo, chiamato in causa dalla sinistra per l'ennesima strage di disperati nel Mar Mediterraneo, è ancora una volta il presidente della Camera Roberto Fico a fare l'opposizione più dura alla linea dettata da Matteo Salvini per arginare l'immigrazione clandestina. Gli è bastato un tweet in cui prendeva le distanze dalla linea dura dei porti chiusi per agitare nuovamente la folta schiera di grillini "di sinistra" ...

Naufragi Migranti - Fico : una società sana salva vite umane in mare : "Dolore, rabbia e tristezza. salvare vite umane è quello che fa una società sana. Se non ci riusciamo è un terribile fallimento per tutti noi". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico ...

Migranti - gommone in difficoltà a largo di Tripoli : solo 3 salvati - : L'imbarcazione è stata avvistata nel pomeriggio da un aereo della Marina Militare italiana che ha lanciato due zattere e poi ha abbandonato l'area per mancanza di carburante. Un elicottero della nave ...

Ecco il magistero di Papa Francesco su Migranti - rifugiati - traffico di esseri umani : Gli Orientamenti Pastorali sono destinati soprattutto al mondo cattolico . Si strutturano come una analisi della situazione, accompagnata dalle parole di Papa Francesco sul tema, e poi con una serie ...

Migranti - Fico : "Accoglienza vuol dire crescita - sicurezza e benessere" : "Accoglienza non è una parola astratta. Significa crescita, sicurezza e benessere. Un territorio che accoglie in modo virtuoso è più solido e coeso. Di questo ho parlato con i ricercatori dell'Euricse che mi hanno presentato le iniziative a cui stanno lavorando come lo studio di progetti di accoglienza sostenibile che ci sono rivelati un valore aggiunto per le comunita'". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico, che ...

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare traffico Migranti : L'articolo Conte in Niger: obiettivo comune contrastare traffico migranti proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Conte in Niger : obiettivo comune contrastare traffico Migranti : Roma, 15 gen., askanews, - 'obiettivo comune è contrastare i traffici' di essere umani e 'raccordare e congiungere gli sforzi'. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la ...