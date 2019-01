Migranti | Di Maio è un caso diplomatico La Francia convoca l' ambasciatrice

Migranti - la Francia convoca l'ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio : Teresa Castaldo, l'ambasciatrice d'Italia in Francia, è stata convocata al Ministero degli Affari esteri francesi a seguito degli attacchi fatti dal vicepremier M5S Luigi Di Maio a Parigi e al governo ...

Migranti - Francia convoca l’ambasciatrice italiana dopo le frasi di Di Maio : Il vicepremier contro Emmanuel Macron: «La Francia continua a stampare il franco delle colonie africane. È colonialismo e deve essere sanzionato. Finché non la smettono porteremo i Migranti a Marsiglia»

Migranti - Di Maio e Di Battista contro la Francia : Le polemiche e gli attacchi sul tema superano i confini nazionali. I due esponenti del M5S attaccano: Macron, con le sue ex colonie impoverisce molti Paesi dell'Africa, impedendo la loro legittima ...

Migranti - Di Maio : 'D'ora in poi li portiamo a Marsiglia' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Migranti - Di Maio : sbarchino a Marsiglia : 11.30 "L'Europa ignora quello che i Paesi europei,prima di tutti la Francia, stanno facendo in Africa.E' colonialismo,non è mai finito".Lo ribadisce il vicepremier Di Maio,ospite di Rtl 102.5,dove attacca:"Per far stare gli africani in Africa basta che i francesi stiano a casa loro invece di andare a colonizzare l' Africa.Chiederemo che l'Ue sanzioni Parigi e faremo sbarcare i Migranti a Marsiglia finché non la smettono di stampare il franco ...

Non è colpa del Franco CFA se i Migranti arrivano in Italia. La bufala di Dibba e Di Maio : Ospite a Che Tempo che fa, ieri sera Alessandro Di Battista ha accusato la Francia di essere responsabile per i migranti in arrivo in Italia. Poche ore prima, anche Luigi Di Maio aveva detto che "quello che sta succedendo nel Mediterraneo è frutto delle azioni di alcuni paesi, che poi ci fanno pure

Migranti - Luigi Di Maio lancia la crociata contro la Francia : “Loro colonialismo non è mai finito” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, torna ad attaccare l'Ue e, in particolare, la Francia sul tema dei Migranti: "L’Europa sta ignorando quello che i Paesi europei, primi fra tutti la Francia stampando il franco delle colonie, stanno facendo in Africa. È colonialismo, non è mai finito".Continua a leggere

Migranti - Di Maio sfida Macron : "Ora te li portiamo a Marsiglia" : "D'ora in poi quelli che vogliono sbarcare glieli portiamo a Marsiglia". In una intervista ai microfoni di Rtl 102.5, Luigi Di Maio torna a puntare il dito contro la Francia di Emmanuel Macron e annuncia che si muoverà a Bruxelles per chiedere sanzioni contro "quei Paesi che colonizzano l'Africa". E, mentre le pressioni del premier Giuseppe Conte hanno aiutato a sbloccare l'intervento libico in aiuto del barcone che ieri era in avaria al largo ...

Migranti - Di Maio e Di Battista contro la Francia : "L'Italia è sola" : Alessandro Di Battista: "La Francia ha sempre lasciato l'Italia da sola di fronte a queste responsabilità". Poche ore prima...

Sui Migranti doppio attacco alla Francia da Di Maio e Di Battista : "In questo momento salverei le persone e le porterei a Marsiglia". Poco prima aveva stracciato in diretta - "è un facsimile", aveva precisato - una banconota di Cfa, oggi citatissima, trasversalmente, come "moneta del neocolonialismo francese". Alessandro Di Battista contiene la foga ma non parla a caso: quando Fabio Fazio gli domanda se non sia meglio aprire i porti italiani per evitare stragi in mare, l'ex deputato M5s punta dritto ...

Nuovo barcone alla deriva con 100 persone a bordo al largo della Libia. Salvini-Di Maio accusano Macron : ipocrita sui Migranti : In balia del mare, sospesi tra telefoni che squillano, ma nessuno risponde, e rimpalli di responsabilità. Negli occhi la strage di ieri nelle stesse acque di quel Mediterraneo che anche nel Nuovo anno si conferma il cimitero dei migranti. In 100 - tra cui venti donne e dodici bambini, uno dei quali potrebbe essere morto di stenti - sono in attesa d...

Migranti - Di Maio : Macron fa la morale ma sfrutta lAfrica - Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : adire a Corte Ue : La vicenda dei 170 Migranti morti al largo della Libia scuote la politica. contro la linea dura di Salvini , Matteo Renzi , Pd, chiede "l'apertura dei porti". Intervengono anche i presidenti di Camera e Senato, con Roberto Fico per il quale "una società sana salva ...

Migranti morti - Di Maio : "Macron fa la morale ma sfrutta l'Africa" | Fattori-De Falco-Nugnes contro Salvini : "Adire a Corte Ue" : Per il presidente della Camera "una società sana salva le vite umane". Per padre Zanotelli "i nostri nipoti diranno di noi quello che noi diciamo dei nazisti". Nuovo post di Salvini: "Mai complice degli scafisti". Il capo politico del M5s: "Ue sanzioni chi sfrutta l'Africa"