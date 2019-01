Mi chiamo Schumacher -  Mick Schumacher. E guido una Ferrari

agi

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Da “Mick Betsch” (il cognome di mamma Corinna), quando ha cominciato a premere l'acceleratore dei kart, a 9 anni, a “Mick Junior”, quando ha fatto capolino nelle prime gare ufficiali, 12, Mick era già ufficialmente Shumacher quando ha iniziato ad eccellere nei campionati europei e mondiali.Ma in realtà, solo oggi, a 19, quando ha firmato il contratto per la Driver Academy, la scuola piloti dei “Saranno famosi” di Maranello, ha agganciato davvero papà nella lunga rincorsa al mito di Michael, sette volte campione mondiale, di cui cinque con la Rossa. Chissà solo se sapremo mai come “il kaiser” ha preso la notizia, bloccato com'è dal 29 dicembre 2013 da una caduta sugli sci che l'ha tenuto a lungo in coma.Leggi anche gli articoli che hanno scritto su di lui la Gazzetta dello Sport e Sky SportCome papà, Mick ha fatto tanta palestra nei kart, nel ...