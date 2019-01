Metro Exodus userà la tecnologia anti-tamper Denuvo

Metro Exodus - parla l'autore dei romanzi : la narrazione è più importante della grafica di un gioco : Qualche giorno fa, l'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi di Metro, Dmitri Glukhovsky, ha concesso un'interessante intervista a PCGamesN nella quale ha snocciolato alcune teorie sulla "consistenza" di un gioco e su quanta importanza riveste la componente narrativa a scapito degli aspetti meramente tecnici.In particolare, lo scrittore (che in 4A dirige il team di sceneggiatori impegnati a plasmare la narrativa del gioco) ...

Metro Exodus avrà finali multipli : I finali multipli sono stati un punto fermo della serie Metro dal lancio di 2033 nel 2010. Bene, ora è stato confermato che il terzo capitolo della serie, Metro Exodus, avrà anche lui finali multipli. PSU ha avuto l'opportunità di intervistare Huw Beynon, Global Brand Manager di Deep Silver in un evento di anteprima di Metro Exodus la settimana scorsa e in questa occasione è stata ricevuta la conferma."Non è un segreto che entrambi i giochi ...

La mappa desertica di Metro Exodus si mostra in una nuova serie di immagini : Come segnala DSOGaming, Deep Silver ha pubblicato un nuovo set di screenshot dedicati a Metro Exodus. Queste immagini mostrano la mappa desertica del gioco e fornisce ai giocatori uno sguardo su un ambiente completamente diverso, che vi aspettereste di trovare in altri giochi post-apocalittici come Mad Max o RAGE 2.Anche se la maggior parte di voi conosce la serie di giochi, vi ricordiamo che Metro Exodus è uno sparatutto in prima persona basato ...

Metro Exodus : disponibili in rete 10 minuti di video gameplay : Se siete dai fan della saga di Metro e state aspettando impazienti il terzo capitolo Metro Exodus, dovete sapere che in rete sono stati caricati ben 10 minuti di gioco. Riportiamo di seguito il video gameplay, condiviso da IGN:Metro Exodus, per chi non lo sapesse, è un titolo post-apocalittico sviluppato da 4A Games e pubblicato da Deep Silver. Si tratta per l'appunto del terzo della serie Metro, basata sui romanzi di Dmitrij Gluchovskij. Segue ...

Metro Exodus - prova : Arrivati al terzo capitolo di una saga fortunata e piacevole come quella di Metro, gli sviluppatori ucraini e maltesi di 4A Games hanno deciso di portare i videogiocatori a spasso per la Russia. Nella lunga prova effettuata qualche giorno fa in quel di Londra, abbiamo respirato a pieni polmoni la brezza salutare della primavera, ci siamo riscaldati con il caldo sole estivo, ma solamente dopo aver balbettato ancora una volta nel freddo e nevoso ...

Videogame - "Metro : Exodus" in anteprima : la sfida ai mutanti sulla Transiberiana post apocalittica : Esce il 15 febbraio il nuovo capitolo per console tratto dai romanzi di Dmitry Glukhovsky. Una corsa per la sopravvivenza che dalla metropolitana di Mosca ci porterà fino agli Urali e al Mar Caspio. E' il terzo Videogame della saga sviluppata in Ucraina, con 10 milioni di copie...

Preordinando Metro Exodus otterremo un poster esclusivo : Se preordineremo Metro Exodus c'è in serbo per noi un'interessante sorpresa. Si tratta di un poster esclusivo, nel quale sono incluse le creature di Metro Exodus, feroci Mutanti che Artyom e la sua squadra incontreranno durante il loro viaggio.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale Koch Media per tutti i dettagli: Read more…

Metro Exodus : Poster esclusivo per chi prenota il gioco : Deep Silver e 4A Games hanno oggi annunciato un bonus esclusivo incluso con il pre-order dell’edizione fisica di METRO EXODUS. METRO EXODUS: Poster in regalo a chi prenota il gioco The Creatures of METRO EXODUS è un Poster panoramico che mostra la gamma di mutanti che l’equipaggio dell’Aurora incontrerà attraversando la Russia post-apocalittica. Il Poster sarà incluso in tutte le copie fisiche di METRO ...

Metro Exodus : al via una serie di documentari in tre parti per il making of del gioco : Se vi siete mai domandati come avviene lo sviluppo di un videogioco, questa serie di documentari in tre episodi incentrati sul making of di Metro Exodus potrebbe fare decisamente al caso vostro.Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato la prima parte del making of di Metro Exodus, una serie di documentari divisa in tre puntate. Le riprese si sono svolte a Malta e Kiev presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali ...

Metro Exodus : Disponibile il primo Episodio del Making Of : Deep Silver e 4A Games hanno oggi pubblicato la prima parte del Making of di METRO EXODUS – una serie di documentari in tre parti, filmata a Kiev e a Malta presso i due studios di 4A Games, in cui vengono mostrati i tocchi finali apportati a METRO EXODUS. METRO EXODUS: Visita gli studios 4A Games con il Making Of Con interviste a membri chiave del team di 4A Games, filmati di repertorio, foto, primissimi concept e materiali mai visti ...

Nuove immagini ci trasportano nel meraviglioso e letale mondo di Metro Exodus : Mentre la splendida e pregiatissima Artyom Custom Edition è ancora negli occhi di tutti i giocatori e gli appassionati della serie, Metro Exodus torna a far parlare di sé mostrandosi in una serie di imperdibili immagini che ci accompagnano verso l'uscita fissata per il 15 febbraio.Metro Exodus è il terzo capitolo videoludico che si ispira ai romanzi Dmitry Glukhovsky, un titolo che cercherà di avvicinarsi maggiormente a una impostazione più ...

Metro Exodus : Annunciata la ARTYOM CUSTOM EDITION : Deep Silver, 4A Games e l’autore di METRO, Dmitry Glukhovsky, hanno oggi svelato la ARTYOM CUSTOM EDITION di METRO EXODUS. Questa straordinaria edizione realizzata su misura è molto rara e solo 10 copie sono state prodotte; copie non sono disponibili per l’acquisto in nessun negozio. Tutti i dettagli sulla ARTYOM CUSTOM EDITION per METRO EXODUS I fan di METRO di tutto il mondo avranno l’opportunità di ...