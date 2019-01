Meningite | morto bimbo di 2 anni a Bologna Dimesso da ospedale perché sembrava

Meningite - morto un bambino di due anni a Bologna : Meningite, morto un bambino di due anni a Bologna Il piccolo è deceduto all’Ospedale Maggiore del capoluogo. Scattata la profilassi per 34 persone tra gli operatori sanitari e i famigliari Parole chiave:

Meningite : bimbo di 2 anni morto a Bologna : morto a Bologna un bimbo di due anni per sepsi da meningococco B. Il caso, avvenuto all’ospedale Maggiore, è stato segnalato al Dipartimento di sanità pubblica nella notte tra il 18 e il 19 gennaio scorso, fa sapere in una nota l’Ausl di Bologna. Immediate le misure di profilassi, scattate nei confronti degli operatori sanitari e dell’intero nucleo familiare del bimbo, residente a Bologna: in tutto 34 persone. Dall’indagine ...

23enne morto di Meningite a Sassari - l’appello : “Chi ha preso questo bus contatti il medico” : Dopo la morte per meningite da meningococco Y di un ragazzo di 20 anni, il servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda per la tutela della salute dell'Ats Sardegna-Assl Sassari ha lanciato un consiglio a tutti coloro che alle 19 di lunedì 14 gennaio hanno preso il pullman partito da Sassari e diretto a Ittiri, con fermata intermedia a Uri: "Rivolgetevi al vostro medico, ma senza allarmismi".Continua a leggere

Morto paziente con Meningite da meningococco Y : “Diagnosi arrivata subito” : Un caso di meningite infettiva da meningococco Yè stato registrato su un paziente ricoverato ieri nella Rianimazione del Santissima Annunziata. Sul paziente, hanno fatto sapere i medici del reparto, giunto con un quadro altamente compromesso, nel pomeriggio di oggi è iniziato l’accertamento di morte che si è concluso nella serata. Il giovane, del Sassarese, era arrivato ieri pomeriggio in Rianimazione dopo essere stato trasportato in ...

Ragazzo morto di Meningite a Roma - la madre : “non gli ho fatto fare il vaccino - non riesco a darmi pace” : L’intervista a Valeria Rossomanno, la madre del Ragazzo quindicenne morto di meningite a Roma, è stata riportata da Il Messaggero: “Federico lo avevo vaccinato quando era ancora piccolo per il meningococco B, adesso che era adolescente non avevamo pensato agli altri tipi di vaccinazioni consigliate, ma spero che la sua morte non sia vana, che i genitori seguano i consigli dei medici anche sulle vaccinazioni non ...

