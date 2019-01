Maturità 2019 | simulazioni scientifico copiate da un manuale russo

Maturità 2019 : il Miur copia i problemi di fisica da un manuale russo per universitari : ... informatica e sistemi e reti per l'istituto tecnico, scienza della cultura dell'alimentazione e laboratorio di sevizi enogastronomici per l'istituto per i servizi di enogastronomia, economia agraria ...

Esame di Maturità 2019 : i dubbi e il malcontento : Alla luce del recente decreto che ha apportato modifiche circa lo svolgimento dell’Esame di maturità già dal corrente anno scolastico, sorgono dubbi e malcontento. In particolare, il Coordinamento Nazionale del Movimento “Gae in ruolo – Non uno di meno“, nella persona del suo fondatore Luigi Mazza, fa un’importante richiesta: chiedere al ministro Bussetti il rinvio all’anno scolastico 2019/2020 del nuovo Esame ...

Maturità 2019 - togliere dalla prima prova il tema di storia non ha alcun senso : Nel 2018 ha riguardato l’analisi della cooperazione internazionale, partendo da un brano tratto da un discorso di Aldo Moro e da uno dedicato ad Alcide De Gasperi. L’anno precedente era stato scelto come argomento “disastri e ricostruzione”, da declinare attraverso le testimonianze giornalisti e di storici. Nel 2016 ci si era confrontati con “Il valore del paesaggio”, potendo contando su diverse fonti. I maturandi dell’estate ...

Maturità 2019 - il Miur pubblica le discipline della 2^ prova : sarà multidisciplinare : Ieri il Miur ha divulgato online le materie che gli studenti del quinto anno della scuola superiore affronteranno durante il giorno della seconda prova della Maturità 2019. Questa sarà multidisciplinare ed è prevista per il 20 giugno. Al liceo classico ci saranno latino e greco; allo scientifico matematica e fisica. Materie seconda prova esame di Stato 2019 Gli studenti, con l'annuncio del Miur, hanno così ottenuto le informazioni riguardanti il ...

Maturità 2019 : simulazioni prove a partire dal 19 febbraio : Nella tarda mattina di oggi, venerdì 18 gennaio 2019, il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti con un video diffuso su Facebook ha annunciato le materie della seconda prova del nuovo esame di Maturità. L'esame di Stato di quest'anno prevede la seconda prova mista ossia multidisciplinare, così ad esempio gli studenti dello scientifico affronteranno una seconda prova che verterà su argomenti di matematica e fisica. Al liceo classico gli studenti ...

