Matteo Renzi | bomba di Dagospia | fa i nomi dei piddini che lo hanno massacrato alla Camera

Pd - Matteo Ricci 'Appoggiavo Renzi ma ora sto con Zingaretti. Ci serve un segretario legittimato dalle primarie' : 'Con Nicola ci conosciamo da 25 anni e ci lega una lunga amicizia politica. Ho fatto per lui la mia prima campagna elettorale appena iscritto alla sinistra giovanile. Nel 2011 molti di noi lo ...

Matteo Renzi : “Reddito cittadinanza non è di sinistra - Italia fondata su lavoro e non su sussidi” : Per l'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, il Reddito di cittadinanza non è una misura di sinistra e non combatte la povertà: "Noi siamo una Repubblica democratica fondata sul lavoro, non sul sussidio. Penso che per colpa di misure come queste, che tolgono risorse a investimenti e lavoro, andremo in recessione".Continua a leggere

Matteo Salvini e la manifestazione Pd pro-migranti : "In piazza renziani - martiniani e...". Sinistra a pezzi : "I renziani, i martiniani, orlandiani, marziani e venusiani saranno a Milano per una grande marcia a favore dell'immigrazione". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di una diretta Facebook. _Courtesy Facebook Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Reddito e Quota 100 - Matteo Renzi : “Pagheranno gli italiani”.Luigi Di Maio : “Legittimo che rosichi” : Scontro a distanza tra Matteo Renzi e Luigi Di Maio sul decreto che introduce il Reddito di cittadinanza e la Quota 100 per le pensioni. Renzi attacca: "Stasera stanno festeggiando come la notte del balcone. Tra qualche mese se ne pentiranno. A pagare, però, saranno... prima gli italiani”. Di Maio replica: "Ha detto per sei anni che non si poteva fare ed è legittimo che adesso stia rosicando".Continua a leggere

Luigi Di Maio peggio di Matteo Renzi : sondaggio - quanto perde il M5s ogni mese : Nel 2054, recita un video prodotto dalla Casaleggio Associati, molti lavori non esisteranno più. Poco male, penserà con la mente rivolta ai figli e ai nipoti chi fino a oggi ha trascorso l' esistenza a girarsi i pollici e da qualche mese freme in attesa di ricevere il reddito di cittadinanza. Il sus

Enrico Letta : "Matteo Renzi e Silvio Berlusconi cattivi maestri dei leader populisti di oggi" : "Come non rendersi conto che certe prerogative usate per definire populisti Salvini e Di Maio hanno albergato, più o meno clandestinamente in Berlusconi e in Renzi?", scrive Enrico Letta sul suo libro Ho imparato, così come riportato su La Stampa. Insomma, per l'ex premier del Pd il Cavaliere e l'ex

Cena con i renziani - Di Battista punge Salvini : 'Matteo torna in te - è ancien regime' : Quel mondo lì è un mondo grigio dal quale chi parla di cambiamento farebbe bene a starne lontano. Molto lontano'. 'Il tempo è prezioso, meglio occuparlo per dividere le banche d'affari da quelle ...

Matteo Renzi - il nuovo libro scatena il caos nel Pd : nessuno capisce cosa abbia scritto : il caso rignano Su Giachetti, invece, si è posizionato il mondo dei turbo-Renziani. Più cresce, più caleranno gli altri due e si andrà verso un risultato 'senza vincitori'. L' ex premier ha sempre ...

Matteo Salvini e renziani insieme a cena di beneficenza. Pd : “Nessun confronto tra noi” : Il confronto tra Matteo Salvini e i renziani, tutti invitati a una cena di beneficenza organizzata dall'associazione 'Fino a prova contraria', è stato smentito: "In merito a un articolo del quotidiano La Repubblica, gli onorevoli Maria Elena Boschi e Francesco Bonifazi precisano che, al contrario di quanto scritto, 'non è previsto nessun confronto con il vicepremier Salvini, tantomeno per parlare di possibili alleanze. Anche solo pensarlo è ...

Arresto Cesare Battisti - Matteo Renzi : “Ha vinto la giustizia - non un partito politico” : Matteo Renzi ha parlato dell'Arresto di Battisti nella sua Enews: "L'Arresto di Cesare Battisti è un'ottima notizia per l'Italia. Tutti gli italiani, infatti, desideravano che un assassino del genere fosse riportato in Italia per scontare la pena nelle patrie galere. Per questo polemiche e divisioni non hanno senso di esistere. Dobbiamo solo ringraziare, tutti insieme, Polizia e Intelligence. La verità è che ha vinto la giustizia, non un partito ...

Cesare Battisti - Matteo Renzi e Laura Boldrini esultano? La loro colpa che non si può scordare : Vecchi peccati. Si parla ancora della cattura di Cesare Battisti e di chi, oggi, farebbe bene a scusarsi. Certo, c'è il caso di Carla Bruni , che non ha detto una singola parola dopo la cattura. Poi c'...

Matteo Renzi : "Sulla Tav decide il Parlamento - non il referendum" : "Visto che ci hanno copiato, il Pd deve votare a favore del decreto salva-Carige", dice Matteo Renzi, in un'intervista al Sole 24 Ore, nella quale lancia anche un messaggio sulla Tav: "decide il Parlamento, non il referendum. Salvini ci metta la faccia".Sulla Tav incalza: "Devono venire in Parlamento, non solo in Consiglio dei ministri. E in Parlamento c'è una netta maggioranza in favore della Tav: noi, Forza Italia, la Lega, le ...

Pd e Matteo Renzi umiliati dall'inventore del simbolo del partito : "Oggi voto per M5S" : Tra le ipotesi varie ed eventuali per un rilancio del Pd sta circolando anche quella di un cambio del logo, che esiste dal 2007, quando Nicola Storto ecce da Walter Veltroni il compito di disegnare il simbolo del "partito unico della sinistra". L'art director era un sostenitore e mise nel simbolo "i

Matteo Renzi attacca Salvini : 'Una legge impedisce di indossare le divise' : Matteo Renzi nell'attaccare il vicepremier va nel personale, fatto che ha suscitato una reazione in Salvini che lo ha definito un poveretto: "Si preoccupa - dice Salvini - che dovrei essere arrestato poiché con onore e orgoglio porto le divise...arrestatemi dunque, da ministro dell'Interno". Matteo Renzi contro le divise di Salvini L'ex premier Renzi ha fatto dell'ironia sul motivo che spinge il vicepremier a indossare le divise delle forze ...