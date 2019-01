Maria De Filippi | la battuta a Amici su Alessandra Celentano | ' Stai perdendo la testa'

Maria De Filippi e i dubbi su Maurizio Costanzo : ' Penso che in passato mi abbia tradita' : In una recente intervista concessa al Corriere della Sera, Maria De Filippi ha parlato del suo rapporto con Maurizio Costanzo e ha evidenziato alcuni dubbi avuti in passato sull'uomo. I dubbi sono legati a possibili tradimenti da parte del compagno, con i fan della conduttrice che sono rimasti senza parole dopo aver appreso di queste dichiarazioni. Maria ha vissuto un periodo molto turbato in passato Osservando il suo atteggiamento sempre serio, ...

C'è posta per te - contro Maria De Filippi l'insulto dell'autrice di Amadeus : 'Mer***. Spero che...' : Altissima tensione tra Rai e Mediaset. Tutta colpa di un pesantissimo scivolone - chiamiamolo così - di Nadia Fede , produttrice di Ora o mai più , il nuovo programma di Amadeus del sabato sera su Rai ...

C'è posta per te - contro Maria De Filippi l'insulto dell'autrice di Amadeus : "Mer***. Spero che..." : Altissima tensione tra Rai e Mediaset. Tutta colpa di un pesantissimo scivolone - chiamiamolo così - di Nadia Fede, produttrice di Ora o mai più, il nuovo programma di Amadeus del sabato sera su Rai 1. A poche ore dall'inizio della puntata d'esordio del format di Viale Mazzini, come ha notato davide

Occupata la scuola di Amici di Maria De Filippi dopo l’eliminazione di Marco voluta da Timor Steffens : È Occupata la scuola di Amici di Maria De Filippi dopo l'eliminazione di Marco, fortemente voluta da Timor Steffens nel corso della puntata di sabato 19 gennaio. I ragazzi si sono mobilitati per fare in modo che il compagno venga riammesso, amplificando la protesta tramite l'hashtag #fammistudiare che hanno anche stampato sulle maglie che hanno deciso di indossare in questi giorni. La contestazione è partita a seguito delle modalità di ...

Amici di Maria De Filippi : Timor Steffen elimina Marco Alimenti - gli allievi occupano la scuola : Gli allievi di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in seguito alla scelta del professore di ballo Timor Steffens di eliminare dalla scuola Marco Alimenti, mettono in atto una protesta per farlo riammettere. Il prof Timor viene contestato il metodo con cui ha eliminato Marco do

Elenoire Ferruzzi su Instagram : “Come uomo mi piace Maria De Filippi”. Il commento di Ambra Angiolini : Elenoire Ferruzzi, dissacrante e ironica, fa spesso discutere per le sue battute e non solo: la bionda icona dei social fa “uscite” irriverenti che suscitano ilarità nei suoi tanti follower. Stavolta però la battuta potrebbe indispettire il soggetto della stessa, cioè Maria De Filippi. Ferruzzi ha infatti postato uno screenshot di una conversazione dove qualcuno le chiede “Elenoire che tipo di uomo di piace?” e lei ...

C'è posta per te - Bonucci - Barzagli e Chiellini si commuovono in studio da Maria De Filippi : A C'è posta per te si commuovono anche Barzagli, Chiellini e Bonucci. I componenti della mitica linea difensiva BBC della Juventus sono stati ospiti di Maria De Filippi, ascoltando in studio la storia di Nino, che ha perso la moglie Stefania dopo la nascita della seconda figlia. La suocera ha deciso

C'è posta per te - Rudy Zerbi commenta Maria De Filippi dopo la figuraccia di Amici poche ore prima : La reazione di Rudy Zerbi che non ti aspetti. Il giudice di Amici, travolto dalle accuse dei telespettatori per il suo scontro con Giordana Angi durante il pomeridiano di sabato 19 gennaio, aveva provocato anche l'intervento di Maria De Filippi, che ha cercato di moderare i toni. Leggi anche: Zerbi

C'è posta per te - Maria De Filippi chiude tra le lacrime : 'Aspetti che mi venga un altro infarto?' - lo strazio : Si chiude malissimo l'ultima storia di C'è posta per te , con Maria De Filippi costretta a chiudere la busta. I genitori di Leo , siciliani emigranti in Belgio, cercano di ricucire il rapporto con il ...

C'è posta per te - Maria De Filippi chiude tra le lacrime : "Aspetti che mi venga un altro infarto?" - lo strazio : Si chiude malissimo l'ultima storia di C'è posta per te, con Maria De Filippi costretta a chiudere la busta. I genitori di Leo, siciliani emigranti in Belgio, cercano di ricucire il rapporto con il loro figlio maggiore e la loro nipotina dopo una pesante storia di lavoro, debiti non pagati e screzi

Ascolti tv sabato 19 gennaio : bene Maria De Filippi - Ora o mai più non decolla : Nuovo successo ieri per lo show di Canale 5 C’è posta per te e Ora o mai più sono stati i programmi protagonisti della sfida agli Ascolti della prima serata del sabato sera. Ieri, 19 gennaio 2019, su Rai1 è infatti tornato in onda Ora o mai, il talent show con protagonisti otto cantanti che […] L'articolo Ascolti tv sabato 19 gennaio: bene Maria De Filippi, Ora o mai più non decolla proviene da Gossip e Tv.

Amadeus contro Maria De Filippi - la sfida all’auditel soddisfa entrambi : ecco perché : Vince Maria De Filippi, sorprende Amadeus. I risultati auditel forniscono il loro verdetto nella nuova attesissima sfida del sabato sera con C’è posta per te leader con 5.173.000 telespettatori e il 27,35% di share, il debutto di Ora o mai più è stato visto da 3.520.000 telespettatori e il 18,45%. Gongola Canale 5 per l’ennesima vittoria e per la forza granitica di un format capace di resistere ogni tipo di concorrenza, festeggia ...

Maria De Filippi - un gesto a C’è posta colpisce : ecco perché ha chiuso l’ultima busta : C’è posta per te, la storia di Leo e i suoi genitori protagonista della puntata di sabato 19 gennaio L’ultima storia di C’è posta per te di sabato 19 gennaio ha visto protagonisti Leo e i suoi genitori. Una famiglia siciliana che si è trasferita in Belgio molti anni fa, ma i genitori sono tornati […] L'articolo Maria De Filippi, un gesto a C’è posta colpisce: ecco perché ha chiuso l’ultima busta proviene da ...

Albano e Romina insieme da Maria De Filippi per aiutare una vedova a reagire : Nella puntata di sabato 19 gennaio 2019 , Maria De Filippi è riuscita in una storica impresa: riunire l'amatissima coppia Albano e Romina. I due sono intervenuti negli studi di canale 5 per aiutare una donna a ritrovare la voglia di vivere. Albano e Romina ospiti a "C'è posta per te" per risollevare AnnaMaria La puntata di "C'è posta per te" di questa settimana ha riservato una graditissima sorpresa a tutti gli affezionati fan del programma. ...