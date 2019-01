Manovra | per la Lombardia conto da 2 | 7 miliardi | rischio recessione Paese 2

Conte : Manovra bis da escludere - per ora Gelo Bankitalia dopo l’attacco di Di Maio : Il premier interviene dopo le previsioni di Bankitalia, secondo le quali la recessione è in arrivo. Le misure: sgravi fiscali per il tfr degli statali pagato in ritardo e sanzioni fino a 50mila euro per i giochi illegali

Matera 2019 - Conte : «Riscossa della città e del Sud. Presto per parlare di Manovra bis» : «La cultura spinge lo sviluppo economico e sociale - ha sottolineato il ministro della Cultura, ALberto Bonisoli - Matera e già cambiata nella città e nell'economia». Il lavoro di squadra compiuto ...

Conte : escludo Manovra bis. Siamo a gennaio - presto per parlarne : Roma, 19 gen., askanews, - 'Siamo a gennaio, agli inizi di gennaio non sono ancora partite queste nostre misure, questo piano di investimenti. Mi sembra un po' presto per ragionare di manovre bis che ...

Servirà una Manovra aggiuntiva per finanziare reddito e quota 100? : Palazzo Chigi allontana lo spettro di un intervento da 7 miliardi e garantisce che ad aprile si partirà con le misure cardine del decretone. Il reddito di cittadinanza sarà finanziato con 22 miliardi ...

Per il governo lo spettro-Manovra per finanziare reddito e quota 100 : Si chiariscono i dettagli delle misure contenute nel cosiddetto decretone varato dal governo. Il reddito di cittadinanza non potrà cumularsi mese dopo mese, bisognerà spenderlo tutto. Se si decide di ...

Perché il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 non esclude una Manovra bis : Ecco le due misure bandiera del governo gialloverde. Esulta il M5s: "Si chiude un cerchio". Ma il rischio di una manovra bis...

Manovra : Palazzo Chigi - ok risorse per l'anticipo del Tfr e Alitalia : 'Incontro positivo, governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per il reddito di cittadinanza. Stasera Cdm alle ore 18 per varare il decreto. Via libera agli stanziamenti per ...

Manovra : Palazzo Chigi - ok risorse per l'anticipo del Tfr e Alitalia : "Incontro positivo, governo soddisfatto, ci sono tutte le risorse per quota 100 e per il reddito di cittadinanza. Stasera Cdm alle ore 18 per varare il decreto. Via libera agli stanziamenti per trattamento fine servizio anticipato per tutti e per fondo volo Alitalia". Così una nota di Palazzo Chigi al termine del vertice sul decretone su reddito di cittadinanza e quota 100.

Manovra - p.Chigi : Incontro positivo - risorse per reddito e quota 100 : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - il governo doveva sconfiggere il gioco d’azzardo. Così però fa cassa sui ludopatici : Con l’entrata al governo del Movimento 5 Stelle, tra parecchi attivisti no slot c’erano molte aspettative. I grillini si erano sempre caratterizzati, finché stavano all’opposizione, come fieri nemici del gioco d’azzardo e promettevano provvedimenti drastici per fermare l’epidemia di gioco compulsivo che è in corso da anni in Italia. La trattativa con la Commissione europea a proposito della prima ipotesi di Manovra finanziaria 2019 (che ...

Manovra - cedolare secca per i negozi : il vademecum di Confedilizia : Teleborsa, - Tra le novità della Legge di bilancio l'avvio del regime della cedolare secca, pari al 21%, per l'affitto di locali commerciali. Per questo, Confedilizia ha riassunto in un breve ...

Manovra - cedolare secca per i negozi : il vademecum di Confedilizia : Tra le novità della Legge di bilancio l'avvio del regime della cedolare secca, pari al 21%, per l'affitto di locali commerciali. Per questo, Confedilizia ha riassunto in un breve vademecum le ...

A spingere Salvini a rompere potrà essere la Manovra - la prossima - : Roma . A seconda del leghista col quale si parla, viene da raffigurarselo "una sfinge" o "un paraculo". Ma in fondo la sostanza del discorso è la medesima: capire davvero cosa abbia in mente, Matteo ...

Conte : 'Temevo i dati - bene la Manovra per la crescita. Rdc rinviato per farlo bene' : Conte torna a difendere la manovra e interviene anche sulla riforma delle pensioni assicurando che quota 100 servirà per garantire il ricambio generazionale -