Maltempo | in Veneto da domani in arrivo nevicate anche in pianura

Maltempo Veneto - Zaia : 3 milioni di euro nel conto corrente della Regione : “Siamo arrivati a 3 milioni di euro. E i bonifici continuano ad affluire sul conto corrente della Regione aperto per raccogliere fondi da utilizzare a sostegno delle popolazioni e dei territori colpiti dalla devastante ondata di Maltempo di fine ottobre“: lo ha reso noto il governatore del Veneto Luca Zaia in un post su Facebook. “Il grande cuore dei veneti si sta manifestando ogni giorno di piu’ con una generosita’ ...

Maltempo Veneto : la Regione si prepara all’emergenza neve : Uno dei rischi che il presidente della Regione Luca Zaia ha individuato, nella sua veste di Commissario delegato per gli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio del Veneto tra ottobre e novembre 2018, è quello delle conseguenze che lo schianto di interi boschi nelle aree montane potrebbe avere sui sottostanti centri abitati in caso di nevicate e sulla viabilità. I rischi idrogeologici collegati sono quindi ...

Maltempo Veneto : l’11 Gennaio cena per la raccolta fondi delle famiglie alluvionate : Rappresentanti di giunta, sindaci, consiglieri, insieme a medici, infermieri della casa di cura “Giovanni XXIII” saranno per una sera i camerieri di una speciale cena di raccolta fondi per le famiglie trevigiane alluvionate che si terrà venerdì 11 Gennaio (ore 19.30) al centro servizi “Villa delle Magnolie” di Monastier (Treviso). All’evento sono stati invitati i comuni rivieraschi del Piave, da Sappada a Jesolo, ...

Maltempo Veneto - Regione : chiarimenti tecnici su detraibilità : “In relazione alle numerose richieste di chiarimento pervenute sulle erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche tramite il versamento sul conto corrente denominato ‘Regione Veneto – Veneto IN GINOCCHIO PER Maltempo OTT. – NOV. 2018’. – Codice IBAN IT 75 C 02008 02017 000105442360 – causale ‘Veneto IN GINOCCHIO PER Maltempo OTTOBRE-NOVEMBRE 2018’, sentita ...

Maltempo Veneto : a Falcade 3 giorni tra libri e alberi : Falcade, nel cuore delle Dolomiti bellunesi, si appresta a vivere una tre giorni dedicata alla cultura e alla solidarieta’. Dal 27 al 29 dicembre si terra’ la fiera dell’editoria “Quando il libro torna all’albero”. libri e autori saranno disponibili presso gli spazi del Municipio dove cittadini e turisti potranno acquistare i testi il cui ricavato andra’ in beneficenza alle comunita’ agordine ...

Maltempo Veneto : donazione di 500mila euro dalla Banca d’Italia : Il Consiglio Superiore della Banca d’Italia ha deliberato l’erogazione di un contributo liberale di 500 mila euro da destinare alla Regione del Veneto per gli interventi a favore delle famiglie e delle comunità locali colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di ottobre-novembre 2018. Lo ha comunicato, con una lettera inviata al Presidente Luca Zaia, il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco. “Al Governatore Visco e all’intera ...

Maltempo Veneto : 6 milioni di euro ai comuni colpiti : Il commissario delegato per l’emergenza Maltempo che ha recentemente colpito il Veneto, Luca Zaia, informa che sono stati accreditati a circa un centinaio di comuni fondi per complessivi 5,9 milioni di euro a copertura degli interventi d’urgenza dagli stessi sostenuti nei primi giorni degli eventi di ottobre-novembre. Si tratta di un acconto dei 6,5 milioni assegnati in questa fase ai comuni quale quota delle prime risorse, pari a 15 ...

Maltempo Veneto : da Sgv 1.000 euro a Santo Stefano di Cadore : Un piccolo gesto di solidarietà e l’impegno a tenere accesi i riflettori sulla ricostruzione della provincia bellunese. In questo modo il Sindacato dei giornalisti del Veneto (Sgv) ha voluto testimoniare la propria vicinanza alle comunità colpite dal Maltempo a fine ottobre, “adottando” Santo Stefano di Cadore (Belluno). Il primo passo è stata la consegna, oggi, di un contributo simbolico di mille euro nelle mani della sindaca ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per neve : Venezia, 19 dic. (AdnKronos) - In riferimento alle previsioni meteo emesse da Arpav, che indicano “probabili deboli nevicate sulle zone montane fino ai fondovalle prealpini con possibili accumuli al suolo di qualche centimetro”, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione V

Maltempo : “13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino - Veneto - e Friuli Venezia Giulia” : I presidenti dei Consigli regionali di Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia e Veneto si sono incontrati per discutere dell’emergenza legno determinata dall’ondata di Maltempo di fine ottobre. “I danni provocati dal Maltempo di fine ottobre sono oggi quantificabili in circa 13 milioni di metri cubi di legname a terra tra Trentino, Veneto, e Friuli Venezia Giulia: un dato che rischia di portare ad un tracollo del valore del ...