Lunedi 21 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Trasporti - lunedì 21 gennaio sciopero nazionale di 4 ore : I pendolari d'Italia dovranno affrontare un lunedì molto difficile. Per il 21 gennaio è infatti previsto uno sciopero nazionale dei Trasporti che coinvolgerà mezzi di superficie, metro e pullman a ...

Paolo Fox - oroscopo di domani : previsioni lunedì 21 gennaio : oroscopo 21 gennaio: le previsioni di domani di Paolo Fox Come si comporteranno le stelle nella giornata di lunedì 21 gennaio? Scopriamolo con l’oroscopo di domani di Paolo Fox segno per segno partendo dai primi tre. ARIETE: si possono avviare verso una importante fase di recupero in tutti i settori. Sul lavoro recupereranno forza e vigore. TORO: ritroveranno finalmente l’energia necessaria per affrontare una dura settimana di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di lunedì 21 gennaio 2019: Elsa chiede ad Antolina di dirle cosa sia accaduto a Jesus perché ritiene che i due avessero una relazione sentimentale… Antolina nega qualsiasi coinvolgimento con Jesus… Fe chiede a Julieta cosa stia tramando… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Il SEGRETO e del nostro canale Telegram per essere sempre aggiornato su tutte le ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di lunedì 21 gennaio 2019: Ursula spiega a Fabiana che la persona che la sta tormentando non è Cayetana… Ursula va in chiesa a confessarsi. Nel confessionale non c’è il prete ma una ragazza che minaccia la Dicenta di fargliela pagare… Come sospettava Ursula, si è materializzata Olga! Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA e del nostro canale Telegram per essere ...

Stanotte eclissi totale di Luna : picco all'alba di lunedì 21 gennaio : Occhi rivolti al cielo Stanotte per la tanto attesa eclissi totale di Luna. L'evento comincerà nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 gennaio

Meteo - le previsioni di domani lunedì 21 gennaio - : Un nuovo impulso polare si sta dirigendo dalla Groenlandia verso il Mediterraneo e l'Italia. Nella nuova settimana il maltempo sarà protagonista a più riprese e il primo ciclone freddo è atteso tra ...

Il Segreto Anticipazioni lunedì 21 gennaio 2019 : Elsa scopre che Antolina è incinta : Dopo aver chiarito, Elsa scopre che Antolina è incinta. Nel frattempo Prudencio è sempre più geloso di Julieta e Carmelo sempre più in pena per Adela.

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di domenica 20 e lunedì 21 gennaio 2019: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha capito che Hope (Annika Noelle) è ancora innamorata di Liam (Scott Clifton) e glielo fa ammettere, dicendole che lotterà affinché il suo matrimonio non finisca. Intanto Bill (Don Diamont) spiega a Liam che non lo denuncerà ma in cambio dovrà cedergli Steffy! Thorne (Ingo Rademacher) cerca di convincere Katie (Heather Tom) a non sposare ...

Oroscopo del giorno 21 gennaio : ottimo lunedì per Bilancia e Acquario - giù il Sagittario : L'Oroscopo del giorno 21 gennaio 2019 è pronto a valutare un nuovo avvio settimanale. In primo piano la giornata di lunedì, messa sotto analisi nei riguardi dell'amore e del lavoro. Iniziamo immediatamente a dare un breve anticipo in merito ai segni fortunati del momento, logicamente scelti tra quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire chi avrà un lunedì fortunato e chi, invece, ...

Eclisse con la “Super Luna rossa” : appuntamento lunedì 21 Gennaio all’alba : Tutto pronto per il primo vero spettacolo astronomico dell’anno: nella notte tra il 20 e 21 Gennaio sarà possibile osservare un’eclissi totale di Luna, la prima SuperLuna del 2019, dopo quasi un anno di assenza. Per vederla, bisognerà alzarsi all’alba dal momento che raggiungerà il culmine alle 6:12 italiane, ma la levataccia dovrebbe valere la pena perché per vedere un’eclissi simile bisognerà aspettare dieci ...

Lunedì 21 gennaio - alle ore 11 presso la sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri - la presentazione del progetto : 'Messina ... : Si svolgerà Lunedì 21 gennaio alle 11 nella sede dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Messina, in via Bergamo 245 , is. 47/A, la conferenza stampa di presentazione ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 21 gennaio 2019 : anticipazioni puntata 5171 di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 21 gennaio 2019: Ricoverato in ospedale dopo aver accusato un malore ai Cantieri, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) è ora nelle mani dei medici, che stanno valutando l’entità del danno subìto dall’imprenditore… Filippo (Michelangelo Tommaso) e Marina (Nina Soldano) aspettano con trepidazione notizie di Roberto… Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si scontra con ...