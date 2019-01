Lie to Me compie 10 anni | ecco le grandi verità che ci ha lasciato

Schumacher compie 50 anni - la mogLie : 'Facciamo di tutto per aiutarlo' : Oggi 3 gennaio Michael Schumacher compie cinquant'anni. Il tedesco rappresenta la storia della Formula 1 poiché ha conseguito il maggior numero di Gran Premi vinti e di giri veloci in gara. Il campione tedesco fece il suo debutto nel 1991 al volante della Jordan e subito riuscì a stupire gli addetti ai lavori, per poi attirare l'attenzione anche di Flavio Briatore. Fino all'anno 2013 Schumi ha detenuto il record di punti in carriera, per poi ...

Michael Schumacher compie 50 anni - il messaggio della mogLie : Michael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael Schumacher in 30 scattiMichael ...

F1 - Schumacher compie 50 anni. La mogLie 'Facciamo di tutto per aiutarlo' : Dopo l'incidente sugli sci , il 29 dicembre di cinque anni fa, una caduta rovinosa che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il cinque volte campione del mondo di Formula 1 vive in un'ala ...

Domani Michael Schumacher compie 50 anni - la mogLie Corinna : “Stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo” : Domani Michael Schumacher compie 50 anni: per l’occasione la moglie ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto mostrato, soprattutto negli ultimi anni. Dopo l’incidente sugli sci, avvenuto il 29 dicembre 2013, che gli ha provocato gravi lesioni cerebrali, il 5 volte campione del mondo di Formula 1 vive in un’ala attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra, ed è assistito da 15 persone. ...

Piero Angela compie 90 anni : la mogLie Margherita e i figli Alberto e Christine : Tanti auguri Piero Angela! Il più famoso e apprezzato divulgatore scientifico italiano festeggia il prestigioso traguardo del novantesimo compleanno. Nato a Torino il 22 dicembre del 1928, figlio dello psichiatra Carlo e di Maria Luigia, Piero Angela è da oltre cinquant’anni uno dei protagonisti della televisione italiana più amati dal pubblico. A lui si riconosce il portamento elegante, la voce pacata, l’humour garbato ed il suo ...

Milano - compie riti voodoo contro le figLie : mamma arrestata : Milano, 23 novembre 2018 - Una donna di 47 anni, pakistana, è stata arrestata dai carabinieri per maltrattamenti nei confronti delle figlie di 18 e 23 anni che da tempo vessava sottoponendole a riti ...

Amici compie 18 anni - gli auguri dagli ex alLievi storici (video) : Il talent show più longevo della televisione italiana diventa maggiorenne. Nato sotto il nome di Saranno Famosi nel 2001 e condotto da Daniele Bossari per pochi mesi prima di passare le redini alla padrona di casa Maria de Filippi, Amici ha appena avviato la sua diciottesima edizione (qui il liveblogging della prima puntata).Per una partenza ben augurante alcuni ex allievi passati per la scuola, tramite video selfie, hanno scelto una ...

Amici di Maria De Filippi compie 18 anni : le dediche degli ex alLievi : Amici 18: le dediche degli ex allievi per Maria De Filippi Amici di Maria De Filippi ha debuttato oggi sul piccolo schermo degli italiani con un’edizione nuova di zecca. Il talent show della moglie di Maurizio Costanzo ha raggiunto un importante traguardo. Quale? Diventare maggiorenne. Infatti, il programma più amato dai giovanissimi è giunto ormai alla sua diciottesima edizione e tutti gli ex allievi della scuola hanno deciso di fare ...