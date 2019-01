Lazio | Olimpico da sold out con la Juventus

Lazio - poker all'Olimpico - il Novara spazzato via : i biancocelesti ai quarti : Basta poco più di mezzora alla Lazio per risolvere la pratica Novara e strappare il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Il bel poker della squadra di Inzaghi ai piemontesi tuttavia è offuscato da un altro episodio extracalcistico destinato ad suscitare un nuovo fiume di parole e polemiche.

Lazio-Novara - cori razzisti - antisemiti e contro la polizia all'Olimpico : Lazio-Novara macchiata da cori antisemiti e di stampo razzista. Sono partiti alla mezz'ora del primo tempo della gara di Coppa Italia all'Olimpico. Provenivano da una parte della Curva Nord e avevano ...

Diretta Lazio Novara/ Streaming video Rai : piemontesi per l'impresa all'Olimpico - ottavi Coppa Italia - : Diretta Lazio Novara Streaming video Rai: quote, orario, probabili formazioni, risultato live della partita di Coppa Italia negli ottavi , oggi 12 gennaio, .

Cragno : 'All'Olimpico per vincere. Il Cagliari non ha paura della Lazio' : 'Anno della consacrazione? Spero che lo sia, ma non spetta a me giudicarlo'. Tiene i piedi per terra Alessio Cragno, che ama 'volare' solo in campo. Le big fanno la fila da tempo per il ragazzo di ...

Biglietti Lazio-Cagliari - Serie A 2019 : come acquistare i tickets per il match dell’Olimpico : Turno numero 17 per la Serie A di calcio, che vedrà sabato 22 dicembre la Lazio di Simone Inzaghi affrontare alle ore 12:30 all’Olimpico il Cagliari, a caccia di punti preziosi per la corsa al quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League, con i sardi impegnati invece a tenersi lontani dalla zona rossa della classifica. Vuoi essere anche tu degli spalti? Ti piacerebbe assistere dal vivo a Lazio-Cagliari? Ti ...

Lazio-Eintracht : petardi all'Olimpico - tifosi tedeschi tentano invasione di campo : Lazio-Eintracht ad alta tensione. Dopo gli scontri tra tifosi tedeschi e polizia fuori a Ponte della Musica , qui la notizia , , gli ultras della squadra di Francoforte hanno continuato a creare ...

Roma - Lazio-Eintracht : tensione all'Olimpico. E' allerta ultrà tedeschi. Scontri con la polizia fuori l'Olimpico FOTO : Disordini, lancio di petardi, rifiuti in terra nel centro storico, un supermercato saccheggiato e l'intero quadrante nord di Roma paralizzato. Questo il bilancio "non calcistico" della...

Europa league - Eintracht Francoforte ribalta la Lazio : 2-1 all'Olimpico senza dolori : Lazio-Eintracht Francoforte 1-2 in una gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa league. Le reti al 56' di Correa, al 65' di Gacinovic e al 71' di Haller.

Roma - Lazio-Eintracht : tensione all'Olimpico. E' allerta ultrà tedeschi. Scontri con la polizia fuori l'Olimpico - FOTO : Prima un bengala lanciato in tribuna Tevere, poi un'invasione di un facinoroso tedesco subito bloccato dagli agenti delle forze dell'ordine appena scavalcati i vetri che separano la curva Sud...

Lazio-Eintracht - tifosi tedeschi vergognosi : all’Olimpico succede di tutto : Lazio-Eintracht Francoforte è la gara dell’ultima giornata di Europa League che si sta giocando all’Olimpico, i tifosi tedeschi protagonisti assoluti Lazio-Eintracht si sta giocando in questi minuti allo stadio Olimpico, gara valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. A tenere banco ci sono però i tifosi tedeschi, ancor più dello spettacolo in campo. Sta succedendo di tutto sugli spalti, dopo che ...

Lazio-Eintracht - scontri vicino all'Olimpico : fermati 5 tedeschi : Massima allerta a Roma in vista di Lazio-Eintracht Francoforte: come in Germania due mesi fa, tensione tra tifosi tedeschi (ne sono attesi novemila all'Olimpico) ed italiani alla vigilia del match di ritorno di Europa League. Cinque tedeschi sono stati fermati dopo lanci di bombe carta e tafferugli in piazzale Flaminio, altri sono stati bloccati bloccati sul Ponte della Musica mentre provavano a raggiungere il ponte Duca d'Aosta.

Lazio-Eintracht - scontri all'Olimpico : cariche della polizia - 5 fermi : scontri allo stadio Olimpico prima di Lazio-Eintracht. Cinque tifosi tedeschi sono stati fermati, la polizia ha fatto delle cariche. Poco prima si era già alzata la tensione a Villa...