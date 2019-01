L’assegno Inps da 1 700 euro per le mamme casalinghe Cosa è e requisiti

caffeinamagazine

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Le famiglie in difficoltà in Italia, sono tantissime. Tante le donne che, appena incinte, sono state licenziate, non è stato rinnovato loro il contratto o semplicemente non hanno più trovato lavoro. Eppure, anche se i governi cambiano, gli aiuti per questo tipo di famiglie non è mai cessato. No, non parliamo del reddito di cittadinanza, ma di alcuni sostegni economici per tutte quelle persone che sono in difficoltà. Nella fattispecie, questa volta, parliamo delle, le neoe le donne in gravidanza.Questi aiuti, del quale dopo parleremo, si andranno ad aggiungere al già famoso Bonus Mamma Domani (800) e corrispondono ad un sussidio che può raggiungere i 1700, divisi in almeno cinque rate mensili, che si può chiedere direttamente rivolgendosi al proprio Comune di Residenza oppure all’. Come in tutti i sussidi, anche in questo caso vi sono deida ...