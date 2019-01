L’antiage naturale ha conquistato per prime la star

vanityfair

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Questo articolo è stato pubblicato nel numero 3 di Vanity Fair in edicola il 16 gennaio 2019 Le pioniere delsono state le stelle di Hollywood: Gwyneth Paltrow, 46 anni, con la sua linea Juice Beauty, Julianne Moore, 58, e Sarah Jessica Parker, 53, che ha anche un indirizzo preferito: il John Masters Organics Salon di New York. Qui, l’ex protagonista di Sex and the City ama trattamenti per capelli, viso e corpo a base di prodotti «freschi» e senza ogm. Tutte hanno superato i quaranta e tutte continuano ad affidarsi a formule bio per la bellezza del viso. Il perché è semplice: la sicurezza degli ingredienti va di pari passo con le biotecnologie, tecniche di lavorazione sofisticate che mantengono intatte le proprietà delle piante abbinandole ad attivi biocompatibili al 100%.Secondo i dati dell’istituto di ricerca Mintel, il 66% delle italiane dai 55 anni acquista ...