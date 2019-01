Lady Gaga | dopo Enigma è la volta di “Jazz & Piano Engagements” | le foto dell’altra

Il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry - dirette da Jaap van Zweden : una notizia o un malinteso? : Il semplice accostamento dei due nomi ha scatenato l'entusiasmo delle rispettive fanbase e degli amanti della scena pop dura e pura, ma il presunto duetto tra Lady Gaga e Katy Perry è davvero tanto presunto e (almeno per ora) poco realistico. A diffondere l'indiscrezione succulenta è stato il direttore d'orchestra Jaap van Zweden, che ha dichiarato in un'intervista con Quote Net che Gaga e Katy lo hanno contattato per "lavorare insieme" dopo ...

Come ricreare le onde a «S» di Lady Gaga ai Critics’ Choice Awards : Le onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLe onde a «S» di Lady GagaLa donna che ha provato tutti i colori del mondo in testa, e che solo qualche giorno fa per i Golden Globes Awards 2019 si è presentata con i capelli turchesi in abbinamento all’abito, ai recenti Critics’ Choice Awards, dove ha ...

Il nuovo album di Lady Gaga sarà influenzato da A Star Is Born : “Voglio recitare e non smettere mai di imparare” : Il nuovo album di Lady Gaga non potrà non essere influenzato dall'esperienza della popStar nel film A Star Is Born: vuol dire che ci attende un nuovo disco in studio ricco di ballate alla Shallow, canzoni d'amore struggenti come I'll Never Love Again o hit ultrapop come Why Did You Do That? Probabilmente il successore di Joanne, l'album finora più intimo e personale della Germanotta, sarà un mix di tutto ciò. Una Lady Gaga "senza parole" ha ...

Lady Gaga fugge dai Critics' Choice Awards per assistere il suo cavallo morente : Premiata per la miglior canzone per 'A star is born' Lady Gaga lascia la serata in anticipo per correre al capezzale del suo cavallo. Lady Gaga ha lasciato di corsa la cerimonia per i Critics Choice ...

Lady Gaga e Glenn Close un premio per due ai Critics' Choice Awards : I critici americani premiano Roma , l'Amarcord di Alfonso Cuarón, con quattro riconoscimenti: miglior film, miglior regista, miglior fotografia, firmata sempre dal regista messicano, e miglior film ...

Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics’ Choice Awards 2019 con A Star Is Born e Shallow - vittoria tra le lacrime (video) : A una settimana dalla vittoria dimezzata ai Golden Globes, arriva il Doppio trionfo di Lady Gaga ai Critics' Choice Awards 2019, altra tappa verso gli Oscar di febbraio che saranno il vero banco di prova per l'osannato A Star Is Born di Bradley Cooper. Se ai premi considerati anticipazioni degli Oscar Gaga aveva spuntato una vittoria solo per Shallow come miglior canzone originale, stavolta ai premi della Critiva ha vinto sia per il suo ...

Christina Aguilera difende Lady Gaga e ridà dignità alla discutibile Do What U Want : “Sono anch’io una vittima” : Mentre molti urlano all'opportunismo e alla strategia pre-Oscar, Christina Aguilera difende Lady Gaga per la sua presa di posizione sul caso R Kelly e prova a spiegare perché la canzone Do What U Want, il featuring col rapper accusato di molestie sessuali, non è un brano da demonizzare. Quel testo così esplicito che invita a fare quel che si vuole del corpo di una donna, per la Aguilera non deve essere interpretato come un invito allo stupro ...

Lady Gaga amore di mamma : «Tutto quello che faccio è per la mia famiglia» : Lady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga, tra mamma Cynthia e Christian CarinoLady Gaga è un po’ tutti noi. Ai National Board of Review Awards di ...

Lady Gaga contro R Kelly sugli abusi sessuali : "Cancello il nostro brano" : Lady Gaga prende le distanze da un momento preciso della sua carriera, ormai nel passato. La popstar ha infatti chiesto scusa, come riporta la Bbc , per aver collaborato nel 2013 con R Kelly - al ...

Lady Gaga e Christian Carino - matrimonio made in Italy a Venezia : Lady Gaga pronuncerà il suo “sì” in Italia. La popstar e il fidanzato Christian Carino avrebbero intenzione di sposarsi a Venezia con una cerimonia che promette già di essere l’evento del 2019. A raccogliere i dettagli finora noti del matrimonio della coppia è il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 11 gennaio. Lady Gaga, quando si sposa Non c’è ancora una data ufficiale ma il lieto evento dovrebbe tenersi tra ...

Critiche di opportunismo a Lady Gaga sul caso R Kelly - ma le vittime di molestie ringraziano : Dopo la decisione di ritirare dal mercato il suo duetto col rapper e le scuse per quella collaborazione inadeguata, la presa di posizione di Lady Gaga sul caso R Kelly continua a tenere banco negli Stati Uniti. Inizialmente la Germanotta si era rifiutata, come altre star tra cui Jay-Z e Celine Dion, di apparire nel documentario Surviving R Kelly che su Lifetime ha raccontato le storie di diverse vittime di abusi sessuali da parte del cantante ...

Lady Gaga prende le distanze da R. Kelly - accusato di abusi sessuali : "Indifendibile. Non lavoreremo più insieme" : Lady Gaga prende le distanze dal collega R. Kelly. Dopo le accuse di abusi e violenza sessuale che hanno coinvolto il rapper, Lady Gaga si è "pentita" di avere collaborato con lui in occasione delle registrazioni del disco Artpop. I due avevano dato vita ad un duetto sulle note del pezzo Do What You Want.Su Twitter la cantante, reduce dal trionfo ottenuto ai Golden Globes col film A star is born, ha dichiarato di sostenere le vittime di ...

Lady Gaga chiede scusa ai fans per la sua collaborazione con Kelly - il rapper sotto accusa per abusi sessuali : di Paolo Travisi Lady Gaga fa sentire la sua voce. Non in un nuovo singolo o esibizione live, ma per prendere le distanze dal rapper R. Kelly , accusato di abusi sessuali da diverse donne ed ora al ...