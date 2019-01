La settimana NBA del 21-01-2019

lanotiziasportiva

: RT @ilbirraiuolo: Vivi una #settimana di #birra e #sport con noi! ????????????? . Lun 21 ?????? #NBA Mar 22 ???? #FIBAChampionsLeague Mer 23 ??????? #… - PiazzettaSport : RT @ilbirraiuolo: Vivi una #settimana di #birra e #sport con noi! ????????????? . Lun 21 ?????? #NBA Mar 22 ???? #FIBAChampionsLeague Mer 23 ??????? #… - PiazzettaSport : RT @basketinside360: L'uomo della 14° settimana NBA - DeMarcus Cousins - - PiazzettaSport : RT @M_Portfolio: La #Juve ha vinto la #SupercoppaItaliana, si è concluso il #rallyDakar2019 e gli #AustralianOpen di #tennis entrano nel vi… -

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 116-114Impossibile non iniziare dalla fine, dalla gioia di Derrick Rose e dei suoi compagni; consapevoli di aver affidato il loro destino nelle mani giuste. Quelle di un campione ritrovato come il n°25 dei T’wolves, che ben sapeva quanto la sua squadra avesse bisogno di un successo del genere (le ultime tre sconfitte casalinghe erano state tutte con un solo possesso di scarto). A 30 secondi dalla sirena il primo dei due tiri liberi che gli arbitri gli avevano concesso però ha terminato la sua corsa ben lontano dal fondo della retina. Rose a quel punto scuoteva la testa sconsolato, mentre Taj Gibson – compagno di tante battaglie – gli suggeriva soddisfatto: “Non ti preoccupare, più tardi potrai rifarti”. Mai parole furono più profetiche, visto quanto successo a nove decimi dalla sirena: isolamento in uno contro uno con Mikal Bridges per Rose, che si ...