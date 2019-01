La Roma piange il mito Manfredini

Keanu Reeves in visita a Roma dalla sorella malata - visto piangere fuori un ristorante : Keanu Reeves il famosissimo attore visto a Roma dove vive la sorella malata di leucemia, lui fuori dal ristorante per fumare una sigaretta piange Come un principe premuroso, il Divo di Hollywood sbarca a Roma in incognito e porta a pranzo la sorella malata. Prenota il salottino riservato di uno dei migliori ristoranti della città, ordina qualche prelibatezza, poi scorta la donna in albergo a bordo di una limousine. Ma prima di andarsene, uscito ...

Keanu Reeves a Roma con la sorella malata piange in strada : Vissuto in giro per il mondo, l'attore si è legato alla sorella dopo aver affrontato una vita scandita da successi nel cinema ma anche tragedie come la morte della figlia appena nata e la scomparsa ...

Roma - le pagelle di CM : Zaniolo si fa rimpiangere. Jesus ex generoso : Il turchetto è giù di corda, ma gli basta cambiare porta e arriva un gol che farà il giro del mondo: sassata di sinistro che spacca pure la telecamera alle spalle di Handanovic. Poi cicca male. , 38'...

Silvia Romano rapita in Kenia - un testimone : «Volevano riscatto lampo. Lei urlava 'aiutatemi' e piangeva» : Continuano le indagini sul rapimento di Silvia Romano, la volontaria italiana di 23 anni sequestrata in Kenya. Secondo la testimonianza di James, un ragazzo nigeriano che studia grazie alla Onlus per...

Silvia Romano - testimone racconta il rapimento : “Volevano riscatto lampo. Lei piangeva” : James, un ragazzo nigeriano la cui istruzione è sostenuta dalla onlus per lui lavora Silvia Romano, ha raccontato all’Ansa i minuti drammatici del rapimento in Kenya della giovane volontaria italiana. A suo dire i rapitori “Volevano un riscatto lampo”, ma Silvia “non aveva soldi né il telefono”.Continua a leggere