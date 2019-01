La reliquia del Braccio di Sant’Agata in visita nelle zone terremotate della diocesi di

In 500 per l’arrivo della reliquia di Papa Wojtyla : Oltre 500 fedeli hanno accolto nella chiesa dell'Annunziata di Oneglia la reliquia di Papa Giovanni Paolo II, che restera' a Imperia, fino a domenica prossima. La reliquia, consistente in una ampolla contenente il sangue di Wojtyla, e' stata trasferita, in processione, nella vicina basilica di San Giovanni per l'adorazione. "E' una piccola ampolla con il sangue di san Giovanni Paolo II, prelevato negli ultimi mesi della malattia del Papa - dice ...