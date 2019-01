' La porta della Sibilla' | 970mila euro per rilanciare il turismo

Oms : “I migranti non portano malattie - sono più vulnerabili della popolazione ospitante” : Secondo il primo "Rapporto sulla salute dei rifugiati e dei migranti", redatto da Oms e Inmp, non c'è nessun rischio di invasione e nessun allarme epidemie: i migranti costituiscono il 10% (90,7 milioni) della popolazione dei 53 Stati dell'area europea dell'Oms. Meno del 7,4% di questi sono rifugiati.Continua a leggere

porta : in arrivo l’app della Protezione civile : Roma – “L’obiettivo del mio dipartimento e dell’amministrazione capitolina e’ di realizzare e concludere la app dedicata alla Protezione civile, che si chiama ProCivRoma App, entro l’anno corrente. Poi ci sara’ un periodo di sperimentazione”. Lo ha detto il capo della Protezione civile capitolina, Diego Porta, durante la conferenza stampa di presentazione in Campidoglio del nuovo Piano di ...

Metro Exodus - parla l'autore dei romanzi : la narrazione è più importante della grafica di un gioco : Qualche giorno fa, l'autore della serie di romanzi da cui sono tratti i videogiochi di Metro, Dmitri Glukhovsky, ha concesso un'interessante intervista a PCGamesN nella quale ha snocciolato alcune teorie sulla "consistenza" di un gioco e su quanta importanza riveste la componente narrativa a scapito degli aspetti meramente tecnici.In particolare, lo scrittore (che in 4A dirige il team di sceneggiatori impegnati a plasmare la narrativa del gioco) ...

'Giornata della memoria' - a Basiglio la lettura dei nomi di tutti i 30.632 italiani deportati : Illuminati da una fiaccola che arderà in un braciere per tutta la durata della maratona di lettura, dopo avere ricordato il nome della persona deportata, i partecipanti, riprendendo l'usanza del rito ...

Capitale Lavoro - a rischio 166 dipendenti della società dell’ex provincia di Roma che supporta i centri per l’impiego : Il paradosso di chi dovrebbe garantire un Lavoro a chi non ce l’ha e che, invece, dopo oltre 15 anni di precariato, rischia in prima persona il posto. Accade a 166 dei 328 dipendenti di Capitale Lavoro spa, la società in house della Città Metropolitana di Roma Capitale, la ex provincia di Roma. In seguito alla riforma Delrio del 2014 i dipendenti pubblici della Città Metropolitana impiegati nei centri per l’impiego sono passati alla Regione ...

Secondo l'autore della serie di Metro - la narrazione è più importante della grafica : La letteratura stimola l'immaginazione, si diventa creatori di un mondo quando ci immaginiamo all'interno di essi. Quando giochiamo, invece, è tutto servito su un piatto. Allo stesso tempo, quando ...

I test importanti dei cinesi sulla Luna sono quelli sui moscerini della frutta : A giudicare dalle foto dei prototipi NASA e cinesi, sarebbe facile immaginare chi ha copiato cosa, ma nella scienza spesso conta solo chi arriva per primo. E questa volta i primi a portare una camera ...

La modella Jearlean Taylor mostra la borsa ostomica che porta dall'età di tre anni : A Jearlean fu diagnosticata una rara forma di cancro quando aveva solo tre anni. Un rabdomiosarcoma che da quel momento l'ha costretta a vivere con le borse ostomiche attaccate al ventre. Lei ha continuato a perseguire il suo sogno ed è riuscita a realizzarlo, diventando modellaLa modella americana Jearlean Taylor ha sfatato un altro tabù, colpita da un tumore in tenerà età, ha deciso di farsi fotografare nuda senza nascondere più il segno di ...

Partigiani della verità. A colloquio con Filippo La porta : Un pensiero che Rosselli cercò di tradurre in prassi politica con Giustizia e libertà fondata nel 1929, da cui poi nacque l'esperienza del Partito d'Azione. «Se qualcuno oggi mi chiedesse con chi ti ...

Alà dei Sardi. Diego Baltolu ucciso sulla porta di casa della fidanzata : Sassarese sotto choc. Diego Baltolu, 20 anni di Alà dei Sardi, è stato ucciso nella notte a Buddusò con un

Sassari - ucciso a 19 anni davanti la porta di casa della fidanzata : La prima ipotesi era stata quella di un suicidio ma con il passare delle ore i carabinieri ritengono che Diego Baltolu, il giovane ventenne trovato morto a Buddusò in provincia di Sassari con un colpo ...

Chiusura della E-45 - 'adesso è evidente quanto sia importante la Tosco Romagnola' : 'La Chiusura della superstrada E 45 Cesena-Orte, che collega la Romagna al Sud della Toscana, creando enormi problemi all'economia e ai collegamenti fra Romagna e Italia Centrale, torna a mettere in evidenza l'importanza nazionale della strada statale 67 Ravenna-Livorno, in particolare nel tratto Forlì-Firenze, come ...

I colori della miccia ungherese. Reportage nel regno di Orbán : Budapest, dalla nostra inviata. Se dici sciopero generale, ti rispondono: sono solo manifestazioni. Se dici manifestazioni, ti rispondono: no, è uno sciopero generale. Non si tratta di una semplice questione semantica, perché qui siamo a Budapest, e se parli di “sciopero” gli sguardi si fanno cupi:

Ho celebrato il giorno della memoria andando a vedere “Libero il mio canto – musiche di donne deportate” : “Libero è il mio canto – musiche di donne deportate”, andato in scena il 16 gennaio all’Auditorium Parco della Musica di Roma per celebrare il giorno della memoria, è uno spettacolo dedicato alle donne internate nei lager nazisti, nei campi giapponesi, indonesiani, o nei gulag durante la seconda guerra mondiale. donne che con amore e disperazione hanno cercato fino all’ultimo di aggrapparsi alla musica e al canto, e attraverso questo, ognuna ...