La notte della Superluna rossa | le immagini dal mondo

VIDEO NBA - Highlights e sintesi delle partite della notte (21 gennaio) : super Belinelli - tripla di Rose allo scadere : Tre le partite nella notte NBA ma signore e signori che spettacolo! La Derrick Rose’s Night visto che il giocatore dei Minnesota Timberwolves è stato assoluto protagonista del confronto contro i Pheonix Suns, vinto dalla formazione allenata da coach Ryan Saunders. I 31 punti messi a segno dal n°25 dei T’wolves hanno trascinato i propri compagni alla vittoria in una serata per lui da ricordare e raccontare ai nipotini, con la tripla allo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (21 Gennaio) : San Antonio e Belinelli sconfitti dai Clippers - Rose fa impazzire Minnesota - bene Indiana : Sono state solo tre le partite della notte NBA. Niente derby italiano e sconfitta anche per l’unico dei due azzurri sceso in campo. Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs sono stati battuti 103-95 in casa dai Los Angeles Clippers, privi di Danilo Gallinari, che è rimasto fuori per i problemi alla schiena accusati nell’ultimo match contro Golden State. I Clippers sono partiti fortissimo nel primo quarto, toccando il +12 (38-26) e ...

L'ultima notte di Wade a Chicago : il tributo della Città del Vento a uno dei figli prediletti : Non c'è soltanto Dirk Nowitzki a dare vita al proprio 'farewell tour' in questa stagione NBA: a vivere l'annata di chiusura della carriera è infatti anche un grande avversario del tedesco nelle due ...

NBA - i risultati della notte : Jokic meglio di Jabbar - vincono tutte le big a Est : Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 124-102 La sesta tripla doppia stagionale di Nikola Jokic — decisivo nella vittoria sui Cavs con 19 punti, 12 assist e 11 rimbalzi — è la n°22 della sua carriera, un ...

NBA 2019 - i risultati della notte (20 gennaio) : successi per Milwaukee - Toronto e Denver. James Harden (48 punti) trascina Houston contro i Lakers : Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas. Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la ...

NBA Sundays – Pacers contro Hornets : la preview della sfida di domenica notte : domenica notte, ad orario Europeo, l’NBA propone l’interessante sfida tra Pacers e Hornets: la preview del match L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede gli Indiana Pacers ospitare gli Charlotte Hornets alla Bankers Life Fieldhouse. Charlotte Hornets:Nonostante abbiano perso otto delle loro ultime 11 partite (al 13 Gennaio), gli Hornets ...

NBA 2019 - i risultati della notte (19 gennaio) : D’Angelo Russell trascina i Nets con 40 punti. Belinelli protagonista con i suoi Spurs - problemi alla schiena per Gallinari : Sono sette le partite giocate in questa notte NBA: nessuna di esse si è conclusa al supplementare, ma molte hanno regalato battaglia fino alle ultime fasi, oltre a mostrare prestazioni individuali di primo livello. C’è la firma di Marco Belinelli sul successo dei San Antonio Spurs in casa dei Minnesota Timberwolves per 113-116: il giocatore di San Giovanni in Persiceto è protagonista del finale con cui la franchigia di Gregg Popovich ...

NBA - risultati della notte : Irving guida Boston - Brooklyn rimonta da -21 grazie a Russell : Boston Celtics-Memphis Grizzlies 122-116 È oramai diventato chiaro per tutti che i Boston Celtics sono la squadra di Kyrie Irving. Dopo i 27 punti con 18 assist realizzati contro Toronto, la point ...

NBA 2019 - i risultati della notte (18 gennaio) : Kyle Kuzma trascina i Lakers al successo. Vittorie per Toronto - Denver e Philadelphia : Sei le partite in programma nella notte NBA. Tra le formazioni di testa vincono Toronto e Denver, rispettivamente contro Phoenix e Chicago, mentre Kyle Kuzma trascina al successo i Lakers ad Oklahoma City. Successo esterno per Philadelphia sul campo di Indiana. Infine Charlotte supera Sacramento tra le mura amiche e Washington batte New York nella sfida giocata a Londra. Faticano più del previsto i Toronto Raptors, che superano i Phoenix Suns ...

NBA - risultati della notte : Irving trascinante contro Toronto - rimonta Warriors con super Curry : Boston Celtics-Toronto Raptors 117-108 Il ritorno a casa rappresenta sempre un toccasana per i Boston Celtics. Dopo le tre sconfitte consecutive raccolte in trasferta tra Miami, Orlando e Brooklyn, i ...

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trascina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...