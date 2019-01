La mobilità elettrica cresce in Europa ma Italia ancora lenta secondo un' indagine di

mobilità elettrica - l'americana Solaredge compra l'umbra Smre per creare un polo mondiale : l'umbra Smre è specializzata in componenti per i veicoli elettrici. La multinazionale Usa punta al controllo per assicurarsi un vantaggio nel settore

mobilità elettrica - l’americana Solaredge compra l’umbra Smre per creare un polo mondiale : I macchinari di Smre (foto: sito Smre) Ci sarà un po’ della competenza italiana nella svolta verso la Mobilità elettrica della multinazionale statunitense Solaredge, leader nel settore delle tecnologie per l’energia intelligente, che ha annunciato di voler acquisire la società italiana Smre, che produce componenti tecnologiche per veicoli elettrici. Secondo gli accordi di acquisizione, il colosso americano, che ha una capitalizzazione di 1,7 ...

Ragusa aderisce alla mobilità elettrica : Il Comune di Ragusa aderisce alla Carta metropolitana della mobilità elettrica. L'adesione è stata formalizzata dalla Giunta Municipale

Verso una mobilità elettrica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Enel : la mobilità elettrica arriva in autostrada - al Q8 di Rho : Milano, 18 dic., askanews, - La mobilità elettrica arriva in autostrada. Enel X ha installato e attivato presso l'area di servizio Q8 di Rho Sud, la prima stazione di ricarica lungo il tratto ...

ENEA : presentati i nuovi sistemi hi-tech per la mobilità elettrica : Nella cornice del convegno "I nuovi scenari della mobilità elettrica: upgrading tecnologico, potenzialità ed impatti mobilità elettrica" a Roma, ENEA ha presentato i risultati delle indagini sui nuovi ...

Enea lancia soluzioni hi-tech per la mobilità elettrica : ... "le tecnologie e la ricerca vanno avanti" ora "e' necessaria una svolta decisa da parte di operatori e politica verso la mobilità elettrica". Emerge dal convegno "I nuovi scenari della mobilità ...

Trasporti : tecnologie e sistemi hi-tech per la mobilità elettrica dalla ricerca ENEA : sistemi hi-tech per la ricarica wireless dinamica, indagini sperimentali per accrescere la sicurezza delle batterie, strumenti informatici e studi per promuovere la diffusione della mobilità elettrica e supportare amministrazioni locali, aziende del trasporto pubblico e gestori di infrastrutture di ricarica. Sono alcune delle tecnologie innovative e delle attività realizzate dall’ENEA e da numerose università nel Programma di ricerca di Sistema ...

Trasporti - ENEA presenta tecnologie innovative per la mobilità elettrica : Sviluppo tecnologico, impatti su ambiente e salute, sicurezza, iniziative per la diffusione della alimentazione elettrica nel trasporto stradale sono alcuni degli argomenti affrontati da ENEA nel ...

Trasporti : ENEA presenta tecnologie innovative per la mobilità elettrica : Giovedì 13 dicembre a Roma ENEA organizza il convegno “I nuovi scenari della mobilità elettrica – Upgrading tecnologico, potenzialità e impatti” per presentare i risultati delle attività dell’Agenzia nel settore della mobilità sostenibile, realizzate nell’ambito dell’accordo di programma per la Ricerca di Sistema Elettrico con il Ministero dello Sviluppo Economico. Oltre ai più recenti progressi tecnologici per la ricarica elettrica, soluzioni ...

Volkswagen Group - JAC e Seat insieme per sviluppare la mobilità elettrica in Cina : MADRID - L'elettrico Volkswagen impara il cinese. E si prepara a varcare la Grande Muraglia, dove peraltro è già presente da anni in misura superiore a tutti gli altri costruttori e...

Audi : investimenti per 14 mld per mobilità elettrica - digitalizzazione e guida autonoma : Quattordici i miliardi d'investimenti previsti entro il 2023 per la mobilità elettrica, la digitalizzazione e lo sviluppo della guida autonoma da parte di Audi. Lo ha annunciato una nota del marchio ...

mobilità elettrica al palo - le proposte di Motus-E" : Una situazione di stallo che non è piaciuta, ad esempio, alla Motus-E, associazione composta da operatori industriali, mondo accademico e associazionismo ambientale e consumeristico che si pone l'...