La Juve rifiuta un' altra offerta per Kean

CALCIOMERCATO Juve NTUS / Ultime notizie : Mandzukic rifiuta la Cina - no a un triennale da 16 milioni : CALCIOMERCATO JUVENTUS , Ultime notizie : i bianconeri potrebbero puntare a sorpresa su James Rodriguez, intanto è stato definito l'affare per Aaron Ramsey.

Pogba ha aperto il fuoco per la Juve : lo scambio rifiutato e la 'vendetta' di Mou : Pogba - pure campione del Mondo - non si vende, una scelta della proprietà che ha chiesto cifre esorbitanti anche in un ipotetico scambio con Miralem Pjanic in cui venivano pretesi fiumi di milioni a ...