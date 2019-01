La favorita | potere e sopravvivenza ieri e oggi Lanthimos ' Mancano solo gli arazzi'

Sullo schermo il potere è donna - ma "La favorita" manda "Maria Regina di Scozia" in serie B : Il potere è donna in due 'falsi' storici a confronto sui nostri schermi. Ma che differenza! "Maria Regina di Scozia" di Josie Rourke (in sala dal 17 gennaio) e "La Favorita"di Yorgos Lanthimos (in sala dal 24 gennaio) hanno in comune regine, sontuosi costumi, intrighi di palazzo, una predilezione per il sesso orale e una considerevole dose di licenza poetica. A parte però il meritorio (e raro, nel cinema) primato dei ruoli ...