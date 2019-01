La Cina rallenta Nel 2018 il Pil è il più basso dal 1990 | tasso di natalità ai minimi

huffingtonpost

(Di lunedì 21 gennaio 2019) Il Pil cinese piùdal, il dato sulle nascite piùdal 1980. Bastano questi dati a preoccupare i mercati sulle difficoltà della, gravata anche dalla battaglia sui dazi, anche se sono le piazze occidentali a reagire peggio di quelle asiatiche.I dati ufficiali vedono il Pil dellacrescere nelal passo del +6,6% - il piùdal, per quanto al di sopra dell'obiettivo del 6,5% fissato dal governo e in linea con le attese degli analisti. "Tutti quanti sono molto preoccupati per la direzione presa dalla situazione internazionale, che presenta molte variabili e fattori di incertezza", ha comunque spiegato il commissario Ninh Jizhe, a capo di Nbs, l'Ufficio Nazionale di Statistica, spiegando che "per la seconda economia mondiale, dove il commercio pesa per un terzo del prodotto interno lordo, questo ha un impatto" e concludendo ...