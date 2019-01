Kia Proceed | anima sportiva e spazi da station wagon

wired

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Nell’era in cui nel mondo automotive a dominare è l’ibrido, Kia realizza una vettura che vanta questo appellativo, non tanto per il motore, ma per il concept vero e proprio.è progettata per l’Europa, disegnata in Germania, prodotta in Slovacchia ed è una variante della terza generazione di Ceed che unisce laosità e comodità dellaad una linea accattivante da coupé.Il profilo a mezzaluna regala al modello personalità e un design che ricorda in parte la Mercedes CLA (unica vera concorrente paragonabile), ma anche la Panamera di Porsche per quanto riguarda il posteriore. La nuova Kia si distingue comunque per originalità. Altro elemento importante è l’sottolineata dallo spoiler posteriore in glossy, dalla luce di stop posteriore triangolare, dalle sospensioni indipendenti e da un assetto più “racing” grazie ad una distanza da terra un ...