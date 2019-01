Kevin Prince Boateng al Barcellona | vicino un clamoroso colpo di calciomercato

Melissa Satta - è crisi con Kevin Prince Boateng? Lei passa il Natale con amici : Piccolo giallo natalizio dal mondo del gossip: Melissa Satta, ex velina di Striscia la notizia, avrebbe passato con amici e il figlio Maddox il Natale, come testimoniano uno scatto su Instagram nel quale si riconoscono l'ex collega Giorgia Palmas e il compagno Filippo Magnini.La soubrette ha trascorso le festività senza il suo Kevin Prince Boateng, calciatore ex Milan con un passato in Germania e da quest'anno tornato in Italia tra le ...