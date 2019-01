Juventus-Chievo 3-0 | Serie A | Douglas Costa ed Emre Can decisivi | Cristiano Ronaldo

VIDEO Juventus-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Douglas Costa e Can stendono i clivensi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! : La Juventus ha sconfitto il Chievo per 3-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi contro il fanalino di coda e hanno regalato l’ennesima gioia al pubblico dell’Allianz Stadium, la capolista si conferma al comando della classifica con nove punti di vantaggio nei confronti del Napoli. I padroni di casa sbloccano la partita al 13′ con una prodezza di Douglas ...

Pagelle Juventus-Chievo Verona 3-0 : highlights e tabellino del match : Pagelle JUVENTUS CHIEVO Verona – Lo ha detto Allegri e lo sanno i giocatori: vincere sarà un imperativo categorico per la Juventus. E così è stato. Nel classico testa-coda quello in programma stasera all’Allianz Arena, la Juventus ha piegato in scioltezza il Chievo nel posticipo della 20.a giornata di Serie A. All’andata i clivensi hanno dato filo […] L'articolo Pagelle Juventus-Chievo Verona 3-0: highlights e tabellino ...

Calcio - posticipo Juventus-Chievo 3-0 : 22.25 Nel posticipo della 20.ma giornata,successo della Juve sul Chievo: 3-0. Testacoda sbloccato già al 13': bella azione di Douglas Costa che salta un paio di avversari e da 20 metri 'fulmina' Sorrentino con un sinistro potente. Raddoppio Juve a fine 1° tempo con Emre Can che raccoglie un assist di Dybala e insacca (45'). Ripresa con Sorrentino grande protagonista: il portiere clivense prima salva su colpo di testa di Alex Sandro (48'), poi ...

Juventus-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-0) : Juventus-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-0) FINE SECONDO tempo 90′ 3 minuti di recupero. 89′ Cambio Juve: esce Alex Sandro, entra Kean. 87′ Dybala entra in area, scarta un paio di difensori, ma poi si allunga troppo la palla, e Sorrentino in uscita blocca la palla. 86′ Cambio Juve: fuori Bernardeschi, dentro Spinazzola. 84′ Punizione defilata ma molto ...

La Juventus passeggia sul Chievo - nonostante un Cristiano Ronaldo in serata nera : Emre Can, Douglas Costa e Rugani hanno regalato 3 punti alla Juventus contro il Chievo Verona in una serata ‘no’ per CR7 La Juventus ha vinto in scioltezza contro il Chievo Verona, con il suo solito strapotere. L’incontro non è di fatto mai stato in discussione questa sera all’Allianz Stadium, nonostante un Cristiano Ronaldo decisamente negativo quest’oggi. Un rigore sbagliato e tante occasioni sprecate ...

VIDEO Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore! Penalty fallito in Juventus-Chievo : Cristiano Ronaldo ha clamorosamente sbagliato un calcio di rigore in Juventus-Chievo, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Il portoghese si è presentato sul dischetto con i bianconeri avanti per 2-0, CR7 aveva il compito di trasformare il Penalty concesso per fallo di mano di Bani ma al 52′ il fenomeno lusitano si è fatto letteralmente ipnotizzare da Sorrentino: il bianconero cerca l’angolino destro ma il portiere clivense ...

Juventus Chievo 2-0 LIVE : risultato in diretta : Juventus-Chievo 2-0 LIVE 13' Douglas Costa, 45' Emre Can Juventus, 4-4-2,: Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi, Emre Can, Matuidi, Douglas Costa; Dybala, Ronaldo. All. ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...

Juventus-Chievo 2-0 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Chievo, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (2-0) : Juventus-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (2-0) Finisce il primo tempo all’Allianz Arena dove la Juventus è in vantaggio per 2-0 sul Chievo. I gialloblu hanno provato giusto qualche tiro, ma niente di preoccupante per Perin. La Juventus sta amministrando bene il vantaggio, senza troppa fatica. Primi gol in campionato sia per Douglas Costa che Emre Can. FINE PRIMO tempo 45′ 1 minuto di ...

Juventus-Chievo 1-0 : risultato e cronaca in diretta live : Juventus-Chievo, 20ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Juventus-Chievo - Douglas Costa accende il motorino e fa 1-0 : che gol del brasiliano [VIDEO] : Juventus-Chievo, Douglas Costa ha aperto le marcature all’Allianz Stadium con un tiro splendido sul quale Sorrentino nulla ha potuto Juventus-Chievo, Douglas Costa ha segnato la rete dell’1-0 all’Allianz Stadium, un gol davvero molto bello quello del calciatore brasiliano. Douglas Costa ha acceso il motorino che ha nelle gambe, seminando una serie di avversari del Chievo Verona prima di colpire con forza verso la porta ...

Juventus-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (1-0) : Juventus-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- LIVE (1-0) 16′ Contatto in area tra Ronaldo e Rossettini, ma l’arbitro giudica la spinta non fallosa. 14′ Gol strepitoso di Douglas Costa, che smarca tutta la difesa poi tira col sinistro da fuori area e riesce a perforare la porta di Sorrentino! 1-0 Juve 14′ GOOOOL JUVEEE! Douglas Costa! 10′ Uno due tra Alex Sandro e Douglas Costa ...

Juventus-Chievo 0-0 La Diretta In attacco spazio a Dybala e Ronaldo : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...