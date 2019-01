Juventus-Chievo 3-0 | bianconeri a +9 | CR7 sbaglia un rigore

Juventus-Chievo - Allegri : “Bella vittoria. Qualità e maturità - avanti così” : Juventus-Chievo 3-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della vittoria contro il Chievo: “La squadra ha fatto una buona gara, non era semplice perché venivano da due partite impegnative. Poteva esserci un po’ di disattenzione, ma i ragazzi hanno mostrato Qualità e maturità. […] L'articolo Juventus-Chievo, Allegri: “Bella ...

Ronaldo sbaglia - la Juventus no : tris al Chievo - il Napoli torna a -9 : Nella serata flop di Cristiano Ronaldo la scena se la prendono gli altri. Difficile chiamarli gregari, ma sono di fatto i vice Mandzukic, Pjanic e Bonucci a decidere il testa coda contro il Chievo e...

La Juventus piega il Chievo 3-0 : Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore : La Juventus di Massimiliano Allegri vince 3-0, anche se a tratti il gioco non ha convinto, contro il Chievo Verona di Mimmo Di Carlo che ha provato, con le carte a sua dispozione, a giocarsela alla pari contro un'armata come quella bianconera. I gol della vittoria portano la firma di Douglas Costa, Emre Can e Rugani pochi minuti dalla fine. Nella ripresa errore dal dischetto di Cristiano Ronaldo che ha giocato di gran lunga la sua peggiore ...

Juventus-Chievo 3-0 - Serie A : Douglas Costa ed Emre Can decisivi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! Bianconeri a +9 sul Napoli : La Juventus prosegue la propria cavalcata solitaria in testa alla Serie A: i Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-0 nel posticipo della 20^ giornata e si confermano saldamente al comando della classifica con nove punti di vantaggio sul Napoli. I ragazzi di Massimiliano Allegri conservano l’imbattibilità nel torneo con ben 18 vittorie e 2 pareggi, la corazzata non conosce limiti e continua a riscrivere record mentre il ...

VIDEO Juventus-Chievo 3-0 - Highlights - gol e sintesi della partita. Douglas Costa e Can stendono i clivensi - Cristiano Ronaldo sbaglia un rigore! : La Juventus ha sconfitto il Chievo per 3-0 nel match valido per la 20^ giornata della Serie A. I bianconeri si sono imposti senza particolari problemi contro il fanalino di coda e hanno regalato l’ennesima gioia al pubblico dell’Allianz Stadium, la capolista si conferma al comando della classifica con nove punti di vantaggio nei confronti del Napoli. I padroni di casa sbloccano la partita al 13′ con una prodezza di Douglas ...

Calcio - posticipo Juventus-Chievo 3-0 : 22.25 Nel posticipo della 20.ma giornata,successo della Juve sul Chievo: 3-0. Testacoda sbloccato già al 13': bella azione di Douglas Costa che salta un paio di avversari e da 20 metri 'fulmina' Sorrentino con un sinistro potente. Raddoppio Juve a fine 1° tempo con Emre Can che raccoglie un assist di Dybala e insacca (45'). Ripresa con Sorrentino grande protagonista: il portiere clivense prima salva su colpo di testa di Alex Sandro (48'), poi ...

Juventus-Chievo : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-0) : Juventus-Chievo: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale- FINALE (3-0) FINE SECONDO tempo 90′ 3 minuti di recupero. 89′ Cambio Juve: esce Alex Sandro, entra Kean. 87′ Dybala entra in area, scarta un paio di difensori, ma poi si allunga troppo la palla, e Sorrentino in uscita blocca la palla. 86′ Cambio Juve: fuori Bernardeschi, dentro Spinazzola. 84′ Punizione defilata ma molto ...

La Juventus passeggia sul Chievo - nonostante un Cristiano Ronaldo in serata nera : Emre Can, Douglas Costa e Rugani hanno regalato 3 punti alla Juventus contro il Chievo Verona in una serata ‘no’ per CR7 La Juventus ha vinto in scioltezza contro il Chievo Verona, con il suo solito strapotere. L’incontro non è di fatto mai stato in discussione questa sera all’Allianz Stadium, nonostante un Cristiano Ronaldo decisamente negativo quest’oggi. Un rigore sbagliato e tante occasioni sprecate ...

VIDEO Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore! Penalty fallito in Juventus-Chievo : Cristiano Ronaldo ha clamorosamente sbagliato un calcio di rigore in Juventus-Chievo, match valido per la 20^ giornata di Serie A. Il portoghese si è presentato sul dischetto con i bianconeri avanti per 2-0, CR7 aveva il compito di trasformare il Penalty concesso per fallo di mano di Bani ma al 52′ il fenomeno lusitano si è fatto letteralmente ipnotizzare da Sorrentino: il bianconero cerca l’angolino destro ma il portiere clivense ...

Juventus-Chievo 2-0 La Diretta In gol Douglas Costa e Emre Can : Ancora imbattuta e con un ruolino di marcia da record, la Juventus comincia il proprio girone di ritorno tra le mura amiche. Gli uomini di Allegri sono reduci da due partite difficili, condizionate ...