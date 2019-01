Juventus | che festa con la Supercoppa all' Allianz Stadium | il video

Juventus-Chievo - Douglas Costa accende il motorino e fa 1-0 : che gol del brasiliano [VIDEO] : Juventus-Chievo, Douglas Costa ha aperto le marcature all’Allianz Stadium con un tiro splendido sul quale Sorrentino nulla ha potuto Juventus-Chievo, Douglas Costa ha segnato la rete dell’1-0 all’Allianz Stadium, un gol davvero molto bello quello del calciatore brasiliano. Douglas Costa ha acceso il motorino che ha nelle gambe, seminando una serie di avversari del Chievo Verona prima di colpire con forza verso la porta ...

DIRETTA Juventus CHIEVO / Streaming video e tv : nei precedenti spunta anche una vittoria dei veneti - Serie A - : DIRETTA JUVENTUS CHIEVO, Streaming video e tv: dopo aver vinto la Supercoppa Italiana i bianconeri sono pronti a riprendere la marcia in Serie A.

Juventus vs Inter : “dispetti” di calciomercato che fanno rumore! : Juventus ed Inter si stanno stuzzicando sul mercato con alcune mosse e contromosse che potrebbero scatenare un effetto domino Juventus ed Inter non si amano di certo. I due club sono rivali acerrimi, sempre calcisticamente parlando, e sul mercato si stanno stuzzicando in maniera notevole. Nelle ultime ore infatti, in Spagna si sta diffondendo sempre più la voce che vorrebbe la Juventus attivissima sul fronte Modric, con Cristiano Ronaldo a ...

Juventus : accordo con il Manchester United per Darmian : La Juventus sarebbe vicina a Matteo Darmian . A lungo corteggiato la scorsa estate, il terzino è ormai prossimo all'addio al Manchester United. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club bianconero avrebbe trovato l'accordo col giocatore e con gli inglesi con la formula del prestito oneroso, circa 4 milioni, e diritto di riscatto . Con l'arrivo dell'ex Torino, a fare ...

Juventus su Mbappé - che apre all'addio dal PSG : 'Nel calcio non si sa mai' (RUMORS) : La Juventus è sempre molto attiva sul mercato. La dirigenza bianconera ha intenzione di costruire una squadra ancora piu' forte per la prossima stagione e avrebbe messo nel mirino uno dei giocatori piu' forti del mondo, ovvero Kylian Mbappé. L'attaccante francese, che ha vent'anni, è stato il protagonista assoluto dell'ultima vittoria del Paris Saint Germain contro il Guingamp, letteralmente sommerso di reti, dato che alla fine il risultato è ...

Clamoroso Juventus - ecco il colpo per gennaio ed anche il Bologna sorride… : Novità a sorpresa sul mercato della Juventus, in particolar modo l’intenzione dei bianconeri almeno iniziale era quella di non intervenire nella finestra invernale. Adesso un cambio di rotta che può essere considerato inaspettato, secondo quanto riporta la rosea è fatta per il terzino sinistro Matteo Darmian che si alternerà con Alex Sandro, decisiva la volontà del tecnico Massimiliano Allegri, accordo con lo United sulla base di un ...

Calciomercato Juventus – Spinazzola in partenza - c’è l’accordo con Darmian : definiti i dettagli con il Manchester United : La Juventus vicina all’acquisto di Matteo Darmia dal Manchester United: il suo arrivo dovrebbe far partire Spinazzola “Spinazzola andrà via se arriverà un sostituto. Leonardo è da Juve ma ha bisogno di giocare con continuità“, con queste parole dette in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha di fatto dato il via libera alla cessione di Leonardo Spinazzola. In attesa di conoscere la formula con la quale lascerà la Juventus, ...

Juventus - Allegri : "Comincia un nuovo campionato. Domani qualche cambio" : La prima conferenza stampa del girone di ritorno comincia quattro minuti prima delle 15. "Siamo in anticipo?", chiede Massimiliano Allegri ai giornalisti che s'affrettano a entrare in sala. L'umore è ...

Juventus - stasera a 'Le Iene' lo scherzo a Federico Bernardeschi : In questi giorni i giocatori della Juventus sono protagonisti non solo in campo ma anche in televisione. Infatti, ieri sera, Andrea Barzagli, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini erano ospiti a 'C'è posta per te' e stasera toccherà ad un altro bianconero prendere parte ad un noto programma TV. Federico Bernardeschi sarà protagonista di uno scherzo de 'Le Iene'. Il numero 33 juventino è stato vittima della nota trasmissione subito dopo la ...

Giovani promesse : Orsolini - il mancino che ha fatto innamorare la Juventus : ... oltre a una videointervista, con premiazione, a uno dei quattro migliori crack del mese, scelto dai giornalisti della Gazzetta dello Sport. Il giornale cartaceo, invece, sempre una volta al mese, ...

Supercoppa Italiana - la Juventus festeggerà anche allo Stadium : La Juventus ha festeggiato a Gedda la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan, i bianconeri con il primo trofeo di stagione anche allo Stadium Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana a Gedda, la Juventus festeggerà anche in Italia il suo primo trofeo stagionale. La squadra di Allegri, con un gol di Cristiano Ronaldo, si è aggiudicata il match contro il Milan per cui ha festeggiato nella città araba. Dopo la festa negli ...

Napoli - Fabian Ruiz ci crede : "Perché lo scudetto è possibile. La Juventus..." : «Nove punti di distacco sono tanti e la Juve è una squadra fortissima. Però nel calcio tutto può sempre accadere. Quello che ci interessa ora è cercare di vincere partita dopo partita». Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz guarda con fiducia a questo 2019, anche in ottica scudetto. «Qui sto bene

Juventus - spese mediche e pallone autografato da Ronaldo in regalo ad orfani di guerra : Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con gol e grandi prestazioni, il portoghese è andato in rete anche nella gara di Supercoppa italiana contro il Milan. Nel frattempo nella giornata di ieri a Khartsizk nella Repubblica Popolare di Donetsk sono stati consegnati i fondi raccolti dai tifosi Juventus dell’associazione “Quelli di via Filadelfia” per il pagamento delle spese mediche di un bambino di 12 anni, Gleb ...