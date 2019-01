Italia-Francia | Moscovici | a volte provocazioni irresponsabili

Tensione Italia-Francia - Di Battista : “Finalmente un governo non più succube dell’Europa”. Poi la sua previsione sull’Ue : “Finalmente c’è un governo che non è più succube degli altri Paesi dell’Europa. L’Unione europea deve intervenire sulla decolonizzazione francese in Africa, altrimenti la pagherà cara”. A dirlo, prima dell’incontro con deputati e senatori del M5s, Alessandro Di Battista, in merito alle tensioni tra il nostro Paese e quello transalpino. L'articolo Tensione Italia-Francia, Di Battista: “Finalmente un ...

Tensione Italia-Francia - Di Maio : “Vero che Parigi impedisce sviluppo Paesi africani. Europa affronti la decolonizzazione” : “Non c’è alcun caso diplomatico”. A dirlo il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, dopo le sue affermazioni sul governo francese che nelle ultime ore hanno portato alla convocazione del nostro ambasciatore a Parigi. “Finché il problema degli sbarchi non termina, chiederemo all’Europa di affrontare il tema della decolonizzazione dell’Africa, che non è mai finita” ha aggiunto il ministro del Lavoro ...

Francia offesa dall'attacco di Di Maio sulle colonie : convocato l'ambasciatore Italiano : L'attacco compiuto dal Vice Ministro Luigi Di Maio, poi ribadite da Alessandro Di Battista e dal senatore Gianluigi Paragone, alla politica coloniale francese in Africa sta rischiando di generare una crisi diplomatica con i nostri vicini di Oltralpe. Gli esponenti del Movimento Cinque Stelle hanno apertamente accusato la Francia di essere una delle parti in causa dell'impoverimento di parecchie nazioni del continente africano. Secondo il capo ...

Francia - Macron convoca l'ambasciatrice d'Italia : irritazione per le accuse di Di Maio e Di Battista : Gli attacchi da parte di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista contro la Francia hanno scatenato l'irritazione di Parigi che ha deciso di convocare l'ambasciatrice d'Italia, Teresa Castaldo, al ministero degli Esteri per chiarimenti. Da ormai due giorni sia il vicepremier grillino che l'ex parlamen

La Francia ha convocato l’ambasciatrice Italiana per avere chiarimenti riguardo alle frasi di Di Maio e Di Battista sul “franco CFA” : Teresa Castaldo, l’ambasciatrice italiana in Francia, è stata convocata dal ministero degli Esteri francese per avere chiarimenti sulle dichiarazioni fatte dal vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio e da Alessandro Di Battista riguardo al “franco CFA”, la moneta francese in Africa

