Israele muove guerra alla Pasdaran holding in Siria

(Di lunedì 21 gennaio 2019) "La nostra politica è eliminare la presenza iraniana in": Benjamin Netanyahu, primo ministro d'. "Siamo pronti per ladecisiva che porteràscomparsa di. Le nostre forze armate sono preparate per il giorno in cuisarà distrutto": Aziz Nasirzadeh, capo dell'aeronautica iraniana (secondo la tv di Stato di Teheran , parole riportate dal sito Times of Israel ). Almeno nei proclami, la red line trae Iran è stata superata. E ladiventa il campo di battaglia di unadiretta che rischia di far esplodere la polveriera mediorientale. Le affermazioni del generale Nasirzadeh arrivano dopo gli attacchi israeliani incontro presidi militari iraniani. Da parte sua,ha precisato che "il missile terra-terra di media gittata contro le Alture del Golan controllate daè di produzione ...