Intervista a MARINA CRIALESI | Beatrice in UN POSTO AL SOLE

(Di lunedì 21 gennaio 2019)Torniamo ad incontrare dopo diversi mesi l’attrice(l’avevamo giàta lo scorso maggio) per fare un punto della situazione sul suo personaggio di UnalLucenti. Ecco cosa ci ha raccontato…come va a Unalper la tua Bea?Bilancio super positivo. Unalmi ha dato, e continua a darmi, tantissimo. Artisticamente e umanamente. Ho una consapevolezza maggiore del mio lavoro e anche di me stessa.Sei contenta del nuovo corso di Bea sempre più combattiva e determinata?Trovo molto interessante lo sviluppo di. Cambiare non è mai facile e nel tragitto si continua a sbagliare. Insomma non ci si evolve dalla mattina alla sera, il percorso umano da fare è lungo e spesso doloroso.sta provando a trovare un equilibrio tra la sua ambizione lavorativa e l’amore. Ha cercato di spronare ...