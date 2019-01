Inter | Spalletti prepara il ritorno dall' inizio di Nainggolan

Graziani : 'A Spalletti voglio bene - ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L'Inter ha un problema' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti. 'L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...

Inter-Sassuolo - ecco cosa ha fatto arrabbiare Spalletti : L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida tra Inter e Sassuolo e spiega come Spalletti si sia arrabbiato con i suoi per la conduzione del match. ' Spalletti si è arrabbiato molto perché i suoi non trovavano le distanze ...

I limiti dell'Inter : ecco dove iniziano le difficoltà per gli uomini di Spalletti : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia alcuni limiti dell'Inter. ' Le difficoltà iniziano da dietro. Troppo lenta l'uscita dell'Inter, sia dei difensori che dei 'primi centrocampisti' . Skriniar e De Vrij hanno poca visione ...

L'Inter di Spalletti è indolente : ritmi blandi e poco pressing : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Inter-Sassuolo e spiega come i ritmi tenuti dagli uomini di Spalletti fossero eccessivamente blandi. 'Già all'alba della sfida l'impressione era quella di un'Inter indolente. Ancora ...

Inter " Sassuolo 0-0 - De Zerbi ferma Spalletti : Si Interrompe a sette la serie di vittorie di fila in casa dell'Inter. In uno stadio "Meazza" con le porte chiuse, popolato esclusivamente da bambini festanti, i nerazzurri impattano contro il ...

Inter - Spalletti : 'Noi imprecisi - ci siamo mossi poco. Serve ancora una crescita e dobbiamo vincere un titolo' : Inter, Spalletti: "Avremmo dovuto avere più qualità" Il bilancio dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport è inequivocabile: "Dovevamo avere più qualità lì davanti, abbiamo perso troppi ...

Inter - Spalletti : "Non si è vista la differenza tra noi e loro" : Luciano Spalletti cerca di guardare il bicchiere mezzo pieno in una serata che lascia all'Inter più rimpianti che soddisfazioni: "È stata una partita complicata, loro hanno fatto una buona gara. Noi ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Icardi si è mosso poco” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il pareggio nel match di campionato contro il Sassuolo, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho cercato di trovare le soluzione per fare meglio però il nocciolo della questione ...

Inter-Sassuolo 0-0 - gli emiliani imbrigliano ancora Spalletti : Nella San Siro riempita solo da bambini in festa i nerazzurri non riescono ancora una volta a superare la loro «bestia nera», che nel finale sfiora il colpaccio con Bourabia

Inter-Barella - affare possibile? Spunta il like di Spalletti : INTER BARELLA, il like di Spalletti- Se c’è qualcosa che si è capito in questa sessione di mercato invernale, è che Nicolò Barella è tra i pezzi più pregiati della “scuderia” del Cagliari. Il giovane centrocampista sardo grazie ad un grande avvio di campionato si è sicuramente assicurato un futuro in un top club europeo. […] L'articolo Inter-Barella, affare possibile? Spunta il like di Spalletti proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Inter-Sassuolo alle 20.30 La Diretta Spalletti a caccia del terzo successo : Il 2019 dell'Inter parte dalla sfida al Sassuolo di De Zerbi. I nerazzurri hanno chiuso il girone di andata con 2 vittorie di misura, su Napoli e Empoli, che rientrano nella striscia aperta di quattro ...

