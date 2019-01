Inter | il capo dei Viking ammette | ho partecipato agli scontri di Santo Stefano 

Tifoso morto : 2 nuovi arresti tra cui capo curva Inter/ Nino Ciccarelli - leader Viking fermato con ultrà : Tifoso morto prima di Inter-Napoli, 2 nuovi arresti: ultrà Varese e capo curva neroazzurra dei Viking. Indagini su Nino Ceccarelli dopo Piovella e Da Ros

Altri due arresti per Inter-Napoli - uno è il capo dei Viking : L’altro è un ultrà varesino C’è anche il capo dei Viking tra i due nuovi arrestati per gli scontri di Inter-Napoli nel corso dei quali perse la vita Dede Belardinelli leader del gruppo di Varese «Blood & Honour». L’altro è Alessandro Martinoli, ultrà del Varese, componente dello stesso gruppo. A far più rumore è l’arresto di Nino Ciccarelli, 49 uno, uno dei leader storici della curva dell’Inter. È sotto regime ...

Tifoso morto durante scontri a Milano - arrestato capo ultrà Interista Ciccarelli : Pare siano giunte ad una svolta le indagini su quanto accaduto la sera di Santo Stefano prima della partita tra Inter e Napoli, quando a causa di violenti scontri fra tifosi è rimasto ucciso Daniele Belardinelli. Nella giornata odierna, infatti, è stato arrestato Nino Ciccarelli, storico capo-curva dell'Inter. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip Guido Salvini. Inoltre, secondo quanto riportato da "Rai News", sarebbe finito ...

Nino Ciccarelli - capo curva dell'Inter - arrestato per gli scontri di Santo Stefano che costarono la vita a un tifoso : È stato arrestato Nino Ciccarelli, uno dei capi curva dell'Inter, per gli scontri di Santo Stefano. L'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini riguarda, da quanto si è appreso, anche un altro ultrà.Per gli scontri di via Novara, prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre, sono stati arrestati nelle scorse settimane altri quattro ultras interisti, tra cui Marco Piovella detto 'il Rosso', ritenuto capo dei Boys della curva ...

Morte Belardinelli - altri due arresti. Uno è capo della curva Inter Nino Ciccarelli : Svolta nelle indagini sulla Morte del 39enne ultrà del Varese, Dede Belardinelli, durante gli scontri di Inter-Napoli il 26 dicembre scorso. In esecuzione dell'ordinanza emessa dal gip Guido Salvini ...

