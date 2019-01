Inter | Icardi bloccato dall' attesa

Inter - la verità di Wanda : "Io e Icardi non abbiamo mai chiesto il rinnovo" : Il caso rinnovo-Icardi fa ancora discutere e a Tiki Taka , in onda su Canale 5, Wanda Nara ha voluto fare chiarezza: "Io e Mauro non abbiamo chiesto nulla all'Inter. Mi fanno passare per stronza, ma ...

Graziani : 'A Spalletti voglio bene - ma quando lo mette Lautaro con Icardi? L'Inter ha un problema' : Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ciccio Graziani parla di Inter e non risparmia qualche critica a Luciano Spalletti. 'L'Inter continua come nel passato, con alti e bassi. Giocare col Sassuolo non è facile, è una buona ...

Inter - Icardi 360' senza gol in A : e su azione uno in tre mesi : Il digiuno in campionato dura da quattro partite. Quasi un record: a inizio stagione non segnò nelle prime cinque, ma ne saltò una e mezza per infortunio. Per un altro, anche un attaccante, sarebbe ...

Mauro Icardi il grande assente di Inter-Sassuolo : L’ultima volta che Icardi aveva toccato solo sedici palloni in una gara, era finita con un gol nel recupero nel derby, con un movimento che i bambini che studiano da centravanti riguardano per imparare, con il solito «presente» urlato all’appuntamento con il gol.Con il Sassuolo no, per Mauro Icardi in comune con il derby ci sono solo quei sedici tocchi. Il resto è tutto diverso, compreso il movimento sull’ultimo cross che poteva ...

Inter - Marotta sul rinnovo di Icardi : 'Resta qui - mancano solo le firme' : Marotta spazza i rumors delle ultime settimane e blinda Mauro Icardi. Il rinnovo del contratto del capitano argentino dell'Inter sembra sia soltanto questione di ore. L'annuncio dell'amministratore delegato è arrivato al termine della gara contro il Sassuolo (finita 0-0). Società e tifosi possono tirare un sospiro di sollievo con il bomber nerazzurro che sembra aver scacciato le sirene tentatrici provenienti dalla Spagna (Real Madrid) e ...

Inter-Sassuolo - Spalletti : “Icardi si è mosso poco” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il pareggio nel match di campionato contro il Sassuolo, ecco le parole del tecnico ai microfoni di Dazn: “E’ stata una partita complicata, noi in alcuni momenti siamo stati molto bravi ma poi fatto lo sforzo non abbiamo spesso riperso la palla. Abbiamo anche rischiato, non sono arrabbiato ma ho cercato di trovare le soluzione per fare meglio però il nocciolo della questione ...

Mercato : l'Inter stringe con Icardi - mezza Europa su Belotti : Gli ultimi 10 giorni di Mercato ruotano attorno al maxi-giro di attaccanti che coinvolge soprattutto HIGUAIN, destinato a riabbracciare Maurizio Sarri al Chelsea, e Krzysztof PIATEK , destinato al ...

Inter-Sassuolo - Marotta allo scoperto sul futuro di Icardi e Godin : L’Inter è in campo nella gara di campionato contro il Sassuolo, prima del match interessanti indicazioni di Marotta ai microfoni di DAZN: “Per noi il rinnovo di Icardi non è discusso, ci incontreremo. Non c’è nessun problema e dubbio che Icardi possa continuare con noi, si tratta di confrontarsi per mettere le firme sul contratto. Godin? L’Inter ha un appeal molto forte, tanti calciatori ci cercano e questo ci ...

Tapiro di Striscia a Wanda Nara/ Video - 'Icardi rinnova? Sì lo farà - nessuna multa da parte dell'Inter' : Tapiro di Striscia a Wanda Nara/ Video, la moglie dell'attaccante: "Icardi rinnova? Sì lo farà, nessuna multa da parte dell'Inter"

Inter - Ennesimo Tapiro d'Oro per Wanda Nara : la Wags si sbilancia sul rinnovo di Icardi : Wanda Nara ha ricevuto un altro Tapiro d'Oro, la Wags raggiunta da Valerio Staffelli a causa dell'incertezza del rinnovo con l'Inter del marito Mauro Icardi Un tira e molla infinito quello tra Mauro ...