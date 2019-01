Inter | colpo alla Rafinha | si tenta l' affondo per Ozil RUMORS

Mercato - l'Inter cerca il colpo alla Rafinha : l'Inter deve alzare il livello qualitativo in mezzo al campo e per farlo servirebbe un colpo alla Rafinha. Ecco quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport 'Negli ultimi 11 giorni di Mercato invernale l'Inter lavorerà per chiudere insieme al Chievo l'operazione Brazao, ma soprattutto verificherà se esiste la possibilità di inserire nella rosa un ...

Inter - accelerata per Ozil : colpo possibile già a gennaio (RUMORS) : In questa sessione di calciomercato l'Inter non farà nessun acquisto di grido a titolo definitivo. Anche il presidente, Steven Zhang, qualche giorno fa, aveva dichiarato come il club sia attento ad eventuali occasioni di mercato altrimenti, in caso contrario, ogni discorso è rimandato a giugno. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta, infatti, stanno già lavorando per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti, in vista della ...

Inter - possibile rottura con Icardi : la Juventus pronta al colpo (RUMORS) : In casa Inter a tenere banco è il caso Mauro Icardi, nonostante domenica si torni in campo con i nerazzurri impegnati nel match contro il Benevento allo stadio Meazza, negli ottavi di finale di Coppa Italia. Il centravanti argentino è finito nell'occhio del ciclone negli ultimi giorni per la questione rinnovo e le dichiarazioni rilasciate dalla moglie e agente, Wanda Nara, che ha ammesso come ci sia ancora molta distanza tra domanda e offerta. ...

L'Inter punta Herrera : dopo Godin possibile altro colpo a parametro zero (RUMORS) : L'Inter negli ultimi anni è molto attenta al mercato dei parametri zero e in particolar modo la prossima estate sono tanti i giocatori in scadenza di contratto interessanti che potrebbero contribuire a far fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra. Il primo colpo è stato praticamente messo a segno visto che il club ha trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, che andrà a ...

Inter - Modric sarebbe il grande colpo a centrocampo (RUMORS) : L'Inter sarà quasi certamente la grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato. Per rinforzare la rosa il direttore sportivo, Piero Ausilio, e l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, punteranno probabilmente solo a rinforzi che facciano fare il salto di qualità alla squadra, come dichiarato pubblicamente qualche settimana fa. Il settore che necessita di maggiori modifiche è il centrocampo, essendo il reparto che ha ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : un colpo ‘Over’ ed un nuovo centrocampista : Calciomercato Inter – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto ...

Zambrotta : 'Ronaldo alla Juve? Ci dimentichiamo di un colpo dell'Inter' : Gianluca Zambrotta commenta a Sky Sport le strategie delle big di Serie A: 'La Juventus è una società sempre attiva sul mercato, ha preso Cristiano Ronaldo non solo per l'aspetto del marketing ma anche per i risultati in Champions ...

Godin all’Inter : arrivano conferme ma Simeone tenta il colpo di coda : “Godin e l’Atletico stanno cercando una soluzione”. Sono le dichiarazioni da parte del tecnico del club di Madrid Diego Simeone alla vigilia della sfida col Siviglia. “Il club sa bene cosa penso, e anche Godin. Lui e la società stanno cercando le soluzioni migliori per entrambe le parti – ha ribadito Simeone -, quindi decideranno ciò che riterranno più opportuno. Se Godin dovesse restare con noi sarà per il ...

Inter-Godin : c'è già un colpo per l'estate : L'Inter prosegue la fruttuosa politica dei parametri zero: dopo Asamoah e De Vrij ecco Godin, che resterà nella storia dell'Atletico per il gol che valse una buona fetta di Liga 2014. Rischiò di ...

Godin all'Inter : carriera e profilo dell'ultimo colpo del calciomercato nerazzurro : ...della difesa anche per via della sua altezza e del suo fisico imponente e da lì iniziò la sua scalata verso una carriera straordinaria che lo porterà a diventare uno dei migliori difensori al mondo: ...

Inter - Spalletti : “Calciomercato - il colpo potrebbe essere in casa” : Intervistato da Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato dell’anno appena iniziato auspicando che sia migliore di quello trascorso: “Sicuramente, sia per quelli dentro che fuori dal campo perché ci vuole la partecipazione di tutti”. LEGGI ANCHE: Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il difensore: i dettagli Inter, Spalletti: “Quello che ho […] L'articolo Inter, Spalletti: ...